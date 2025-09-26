"Aqui Mora o Fado", no Festival Caixa Alfama, a partir desta sexta-feira

Na abertura do Festival, o palco principal acolhe Gisela João, Katia Guerreiro, a celebrar 25 anos de carreira, e os irmãos Helder Moutinho e Pedro Moutinho, que estreiam o espetáculo "Os Poetas Convidados".

O Festival, sob o mote "Aqui Mora o Fado", decorre hoje e sábado em 12 palcos instalados no bairro lisboeta de Alfama: no terraço do Terminal de Cruzeiros, no Museu do Fado, no auditório da empresa Abreu Advogados, no Largo Chafariz de Dentro, e ainda nas igrejas de Santo Estêvão e São Miguel, além do Centro Cultural Dr. Magalhães Lima (CCDML), do Grupo Sportivo Adicense (GSA), da Sociedade Boa União (SBU), do Memmo Alfama Hotel e do no Largo de São Miguel.

Maria da Fé, com mais de 50 anos de carreira, intérprete de êxitos como "Cantarei até que a Voz me Doa", "Fado Errado", "Nasci em Lençóis de Palha" e "Valeu a Pena", é homenageada no sábado, numa edição ao vivo do programa televisivo "Em Casa d`Amália", que também se realiza no palco principal do festival.

O cartaz do dia de hoje conta ainda com os músicos Pedro Joia, na guitarra clássica, e José Manuel Neto, Viviane, que apresenta "Fado Mediterrânico", no CCDML, e ainda o grupo Bandidos do Cante que convida o guitarrista Bruno Chaveiro.

Outros nomes previstos são os fadistas Luís Caeiro, Maura Airez, André Batista, Lenita Gentil, Pedro Galveias, Yola Diniz, Jaime Dias e Ana Marta.

No sábado, no palco principal atuam Marco Rodrigues e Alexandra.

Noutros palcos, o cartaz de sábado inclui o projeto "E toda ela era Fado", com Ana Sofia Varela, Tânia Oleiro, Ana Margarida Prado e Matilde Cid, os fadistas Jorge Baptista da Silva, Valéria, Vânia e Natalino de Jesus, com cerca de 40 anos de carreira, e a apresentação de "Sopros e Guitarradas", de Kajó Soares (saxofone e guitarra portuguesa), com os fadistas António Pinto Basto, Teresa Tapadas, Carolina Varela Ribeiro e Gustavo Pinto Basto, também na viola.

Vítor Miranda, Teresa Brum, Lena Silva, Luís Caeiro, Carla Morato, José Clemente, Mariana Correia, Afonso Lebre, Rodrigo Rebelo de Andrade, Diogo Ferreira, Francisco Moreira e Rão Kyao são outros nomes anunciados para sábado.