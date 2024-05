Aquilino Ribeiro ainda vive na memória de quem conheceu o escritor

Aquilino Ribeiro marcou a literatura portuguesa, com vários livros publicados no século passado, entre eles “Geografia Sentimental" agora reeditado.





O escritor é agora um dos poucos escritores portugueses com honras de Panteão Nacional.As comemorações dos 60 anos da morte de Aquilino Ribeiro decorrem nos municípios de Moimenta da Beira, Paredes de Coura, Sernancelhe e Vila Nova de Paiva, com eventos que marcaram a vida do escritor português.Uma reportagem para ouvir com mais desenvolvimento no Portugal em Directo de hoje, depois da uma da tarde.