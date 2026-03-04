ARCOmadrid arranca hoje com 13 galerias portuguesas e apresentações de projetos nacionais

A presença portuguesa na 45.ª ARCOmadrid estende-se ainda à agenda de atividades da feira, com a apresentação de diversos projetos e coleções, assim como um espaço expositivo permanente da Rede Portuguesa de Arte Contemporânea (RPAC).

Esta é a primeira vez que a RPAC está presente na ARCOmadrid, que decorre ate domingo na IFEMA, o espaço de feiras de Madrid, e recebeu mais de 95 mil visitantes nas últimas edições, entre profissionais, colecionadores e outro tipo de público.

A participação da RPAC resulta de um acordo entre a Direção-geral das Artes (DGArtes) e a IFEMA e "inclui um espaço expositivo que dá a conhecer a Rede, a sua distribuição pelo território nacional e os principais valores e objetivos da DGArtes para a dinamização da arte contemporânea portuguesa", segundo um comunicado do governo português.

Além deste espaço expositivo permanente, na sexta-feira à tarde, o diretor-geral das Artes, Américo Rodrigues, fará no auditório da ARCOmadrid a "primeira apresentação internacional" da RPAC (com o título "Uma rede aberta ao mundo").

Ainda na sexta-feira à tarde, o diretor artístico do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), João Pinharanda, apresentará no mesmo espaço a coleção da Fundação EDP, e a curadora da CACE -- Coleção de Arte Contemporânea do Estado, Sandra Vieira Jürgens, participará no debate "Colecionismo Institucional", moderado por Ana Patrícia Severino, em que participa também o francês Martin Bethenod, diretor do Bourse de Commerce, o museu da Coleção Pinault (em Paris).

Para sábado, está prevista a apresentação na ARCOmadrid do projeto MUZEU, do grupo dst, que tem abertura prevista para abril, em Braga, e uma iniciativa do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, com o título "A Escrita da Arte. Textos de Artistas Portugueses (1958-1992)", com Désirée Pedro, Carlos Antunes e Catarina Rosendo.

A 45.ª ARCOmadrid arranca hoje com 170 galerias no programa geral, a que se somam outras representadas em três secções comissariadas.

No programa geral de 2026 da ARCOmadrid haverá 13 galerias portuguesas ou presentes em Portugal: Balcony, Cristina Guerra Contemporary Art, Foco, Fortes D`Aloia & Gabriel. Francisco Fino, Jahn und Jahn, Kubikgallery, Lehmann, Mais Silva, Miguel Nabinho, Monitor, Pedro Cera e Vera Cortês.

Além do programa geral, a edição de 2026 terá três secções comissariadas: "Opening", dedicada a novas galerias e, na qual, ao contrário dos últimos anos, não haverá desta vez presença portuguesa; "ARCO20245" e "Perfis. Arte Latinoamericana".

A ARCOmadrid sublinha que estarão representados 31 países na edição de 2026 e o peso da América Latina, com "uma especial participação do Brasil e da Argentina".

Há 15 galerias brasileiras no programa geral da ARCOmadrid de 2026 e quatro na secção "Perfis. Arte Latinoamericana".

A ARCOmadrid decorre naquela que é conhecida como a Semana da Arte de Madrid e coincide com a realização, na capital espanhola, de outras feiras e iniciativas ligadas à arte contemporânea.

Duas dessas iniciativas contam também com presença portuguesa: a Art Madrid`26 e a Feira de Arte CAN (Contemporary Art Now).

Na Art Madrid`26, feira de arte que decorre de hoje a domingo na Galeria de Cristal do Palácio de Cibeles, no edifício sede da câmara municipal de Madrid, participam três galerias nacionais: São Mamede (Lisboa), Nuno Sacramento Arte Contemporânea (Ílhavo) e Trema Arte Contemporânea (Lisboa, Portugal).

Na Feira de Arte CAN (Contemporary Art Now) Madrid, entre quinta-feira e domingo, no Matadero Madrid, estará a galeria portuguesa Underdogs, de Lisboa.

Durante estes dias, está prevista uma visita a Madrid da ministra da Cultura de Portugal, Margarida Balseiro Lopes, que inclui uma passagem pela ARCOmadrid, na quinta-feira, e pela exposição com obras da CACE que está desde outubro na Casa Encendida, um espaço cultural no centro da capital espanhola.

Margarida Balseiro Lopes visita hoje à tarde esta exposição, que tem como título "Inquietação. Liberdade e Democracia" e reúne obras de 50 artistas, que "percorrem meio século de transição democrática" em Portugal e Espanha.