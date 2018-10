Arquitetos celebram hoje Dia Mundial com prémio, congresso e exposições

Lusa01 Out, 2018, 07:54 | Cultura

De acordo com a programação divulgada à agência Lusa, as comemorações da data têm início com o anúncio do vencedor da 14.ª edição do Prémio Fernando Távora e a conferência da vencedora da 13.ª edição, do ano passado, a arquiteta Isa Clara Neves.

Anúncio e conferência decorrem hoje, às 22h00, no salão nobre da Câmara Municipal de Matosinhos, organizado pela Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitetos com a Câmara Municipal de Matosinhos e a Casa da Arquitectura.

Será ainda feito o anúncio público da constituição do júri e feita a abertura da 15.ª edição do Prémio Fernando Távora.

Na terça-feira, abre a exposição "Memento/Momento", sobre o arquiteto Viana de Lima, na galeria da sede nacional da Ordem dos Arquitetos, em Lisboa, ficando patente até 30 de outubro, com organização da Ordem dos Arquitetos e da Câmara Municipal de Esposende.

"Revelar o Património. O I Congresso de Arquitectura. 1948 -- 2018" é o encontro marcado para 11 de outubro, a partir das 10h00, no Auditório do Forte de Sacavém, em Lisboa, com organização da Direção-Geral do Património Cultural e o apoio da Ordem dos Arquitetos.

Outra exposição, "A História da Casa", será inaugurada a 17 de outubro, pelas 19h00, na galeria da sede nacional da Ordem dos Arquitetos, em Lisboa.

A 25, 26 e 27 de outubro está prevista a realização do 15.º Congresso dos Arquitetos, sob o tema "O Património Arquitetónico e Paisagístico", no Centro de Congressos do Arade, em Lagoa, Algarve, com organização da Ordem dos Arquitetos e o apoio da Câmara Municipal de Lagoa.

No mesmo espaço, integradas no congresso, estarão as exposições sobre os 20 anos da Ordem dos Arquitetos e sobre o "Jornal Arquitetos".

Está prevista uma conferência do arquiteto espanhol Emílio Tuñon, distinguido em 2017 com o Prémio de Arquitetura Espanhola, sob o tema "O Museu e as Coleções Reais. O Tempo como material de construção", a 25 de outubro, às 19:30, no mesmo centro de congressos, no Algarve.

No mesmo local, decorrerá a cerimónia de atribuição do título de Membro Honorário da Ordem dos Arquitetos ao Conselho Superior dos Colégios de Arquitetos de Espanha, no dia 26 de outubro.

A União Internacional dos Arquitetos (UIA) comemora todos os anos, na primeira segunda-feira do mês de outubro, o Dia Mundial da Arquitectura.

Em 2018, o tema proposto é "Arquitectura ... para um Mundo melhor", e a imagem usada a nível internacional é da autoria de dois portugueses, a arquiteta Ana Rute Costa e o designer Ruben Duarte, vencedores do concurso promovido pela UIA, a propósito do 70.º aniversário da organização.