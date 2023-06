Arquitetos Domingos Tavares e Manuel Aires Mateus recebem doutoramento "honoris causa"

Domingos Tavares é professor emérito da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, cidade onde estudou e trabalhou com Fernando Távora. Nascido em Ovar, em 1939, Domingos Tavares é autor de projetos como o Lar de Santiago, da Misericórdia de Viana do Castelo, de um conjunto habitacional em Esmoriz, do edifício da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto (1997), em coautoria, da Biblioteca da Escola de Engenharia, do Instituto Politécnico de Coimbra.Manuel Aires Mateus, nascido em Lisboa em 1963, é um dos mais premiados arquitetos portugueses vivos, tendo-lhe sido atribuído o Prémio Pessoa em 2017.





Licenciado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, trabalhou com o arquiteto Gonçalo Byrne, e é autor, em parceria com o irmão, Francisco Aires Mateus, de múltiplas obras, em Portugal e no estrangeiro, como o Centro de Convívio de Idosos de Grândola, a reabilitação do Colégio da Trindade, em Coimbra, a sede da EDP, em Lisboa, o Centro de Monitorização e Investigação das Furnas, o Centro de Criação Contemporânea em Tours, França, e o Museu de Design e Arte Contemporânea em Lausanne, na Suíça.