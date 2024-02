Artista plástica Susana Machado surpreende com exposição de serigrafias

Susana Machado é a mãe dos jovens atores Milo e Solan Machado Graner. Susana Machado emigrou muito pequena, com os pais para França. É de Delães no concelho de Vila Nova de Famalicão, onde sempre regressava nas férias de verão.Antes de se dedicar à pintura, esteve ligada ao teatro e ao cinema, na área de cenografia. Trabalhou com a realizadora Maria de Medeiros no filme ''Capitães de Abril'' e com Manoel de Oliveira no filme ''Utopia''.

Em entrevista à jornalista Margarida Vaz, a artista plástica apresenta a exposição de serigrafias, em nome próprio.