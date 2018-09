Artistas europeus apelam a boicotar Festival da Eurovisão em Israel

RTP07 Set, 2018, 17:32 / atualizado em 07 Set, 2018, 17:38 | Cultura

Segundo notícia hoje publicada no diário britânico The Guardian, contam-se entre os subscritores o vencedor irlandês do festival de 1994, Charlie McGettigan, os finalistas finlandeses Kaija Kärkinen e Kyösti Laihi (respectivamente de 1991 e 1988), o actor e dramaturgo italiano Moni Ovadia, e o director do teatro nacional português, Tiago Rodrigues.





O diário britânico refere também o músico australiano Nick Seymour, o coreógrafo belga Alain Platel, o actor dinamarquês Jesper Christensen, o dramaturgo judeu Moni Ovadia, o compositor catalão Lluís Llach, o músico norueguês Moddi, o coro esloveno ŽPZ Kombinat, o actor norte-americano Alia Shawkat, bem como cineasta vencedores do Festival de Cannes (Alain Guiraudie, Ken Loach, Mike Leigh, Eyal Sivan e Aki Kaurismäki).





Um dos artistas sempre empenhados no apoio à causa palestiniana, e que não podia faltar entre os subscritores do apelo, é Roger Waters, antigo membro dos Pink Floyd. Outros nomes são o da cantautora Marthe Valle (vencedora do prémio Spellemannprisen, ou Norwegian Grammy Awards), do dramaturgo Caryl Churchill (duas vezes vencedor do prémio Obie Award), do escritor, realizador e produtor Peter Kosminsky (que venceu em 2016 o British Academy Television Awards Best Drama Series).



O online da RTP teve entretanto acesso aos nomes de alguns dos artistas portugueses que subscrevem o apelo. Além de Tiago Rodrigues, subscrevem-no, nomeadamente, os músicos José Mário Branco, Francisco Fanhais e Chullage, a dramaturga Patrícia Portela, o cineasta António Pedro Vasconcelos e o escritor José Luis Peixoto.





A declaração apela, desde o título, a que ninguém contribua "para o branqueamento das violações dos direitos humanos e da ocupação militar israelitas". Seguidamente, recorda que "a 14 de maio, escassos dias após a vitória de Israel no Festival Eurovisão, o Exército israelita matou 62 manifestantes palestinianos desarmados em Gaza, incluindo seis crianças, e feriu centenas, na sua maioria com armas de fogo".







Os subscritores afirmam categoricamente que "o Festival Eurovisão 2019 deve ser boicotado se for organizado por Israel enquanto este Estado continuar a violar os direitos humanos do povo palestiniano, situação que dura já há décadas".







E criticam o que considera meias tintas da União Europeia de Radiodifusão (EBU), ao exigir que Israel encontrasse um local "não divisivo" para o Festival - ou seja outra cidade que não Jerusalém. Isto porque, acrescentam, "a injustiça divide, enquanto que a busca da dignidade e dos direitos humanos une"