Artistas Unidos despejados do Teatro da Politécnica em Lisboa

Vão abandonar o Teatro da Politécnica, em Lisboa, e convocam o público para uma última despedida e para ajudar a carregar as carrinhas com todos os pertences da companhia.Pedro Carraca, um dos diretores dos Artistas Unidos , conta à Antena 1 que muito já foi desmontado e colocado em caixotes.O Teatro da Politécnica foi palco de centenas de atuações e partilhado com Jorge Silva Melo, o fundador da companhia, que faleceu em 2022.Sem um espaço, Pedro Carraca diz que a companhia estará em risco e pode acabar no final do ano.é uma possibilidade para acolher a companhia, mas nada é ainda certo.





O edifício precisa de obras e nem é certo que sirva para ser palco para uma companhia de teatro. E isso vai levar tempo.