As mulheres na literatura de Saramago

A literatura de José Saramago sempre valorizou as personagens femininas. De Blimunda no "Memorial do Convento", a Gracinda Mau-Tempo no livro "Levantado do Chão" e a Mulher do Médico no "Ensaio sobre a Cegueira", as mulheres de saramaguianas conduzem as histórias inventadas pelo escritor.