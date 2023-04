Associação José Afonso recebe prémio por criar pontes entre Portugal e Galiza

O aRi[t]mar -- nome que combina ritmar (de ritmo) e rimar (de poesia) - é um projeto promovido pela Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela para divulgar música e poesia e aproximar as culturas e as línguas da Galiza e de Portugal.

"O júri do aRi[t]mar considerou a AJA merecedora deste galardão por esta associação cívica e cultural manter vivo o legado da pessoa e obra do grande cantor e poeta José Afonso, que sempre destacou as suas ligações, e as do povo português, com a Galiza", revela o aRi[t]mar, em comunicado, sublinhando ter escolhido a data de hoje, véspera do dia 25 de Abril, por ser uma data emblemática e comemorativa da Revolução dos Cravos.

Além disso, a famosa música "Grândola vila morena", canção que simboliza a luta do povo português, e de todos os povos do mundo, pela liberdade, foi interpretada pela primeira vez na Galiza, num "concerto massivo" realizado em 10 de maio de 1972, no Burgo das Nações, em Santiago de Compostela, acrescenta a organização do prémio.

Desde então, José Afonso voltou à Galiza em várias ocasiões, para participar em diferentes concertos e também "para encontrar os seus amigos galegos", tais como Benedicto, Xico de Carinho ou Manuel María, entre outros, recorda.

"A plena identificação do Zeca com a Galiza traduziu-se numa das suas declarações mais conhecidas: `A Galiza é para mim uma espécie de pátria espiritual. Foi uma experiência maravilhosa. Algo especial. Talvez ninguém me entendesse como na Galiza`", sublinha o promotor do prémio.

A Associação José Afonso nasceu em Setúbal em 1987, pouco depois da morte de José Afonso.

Ao fim de 30 anos de existência e com quinze núcleos ativos por todo o Portugal e na diáspora, a associação conta ainda com uma delegação galega, a AJA Galiza, constituída com o objetivo de difundir os valores de José Afonso na Galiza, e promovendo, a sul do Minho, a realidade social e cultural da Galiza, com muitas atividades anuais em torno da figura de José Afonso.

O Prémio Especial do Júri para a Embaixada de Amizade Galego-Lusófona é um prémio atribuído por decisão direta do júri e procura destacar o trabalho de pessoas, instituições, organizações ou iniciativas que se tenham destacado por criar pontes de amizade, afeto e colaboração entre a Galiza e Portugal, em prol da cultura e língua comum galego-portuguesa.