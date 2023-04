Astrónomos do Sudeste Asiático em Timor-Leste acompanham eclipse solar

Hakim Malasan, secretário-geral da Southeast Asia Astronomy Network (SEAAN) explicou à Lusa que a equipa inclui especialistas do Brunei, Indonésia, Vietname e Tailândia, que vão conduzir várias experiências atmosféricas durante o eclipse na zona de Com, na ponta leste de Timor-Leste.

"Somos três grupos de astrónomos e vamos estar em Com a realizar experiências sobre ciências atmosféricas e também sobre o sol em si. Ao mesmo tempo, vamos fazer um pequeno workshop com a comunidade e estudantes locais sobre este fenómeno", explicou depois da delegação se encontrar com o presidente da República timorense, José Ramos-Horta.

Os astrónomos asiáticos vão estar no terreno com equipas da Universidade Nacional Timor Lorosa e (UNTL), referiu.

"Optámos por vir para Timor-Leste, porque a previsão é de que a cobertura de nuvens seja de 55% ou menos, o que é preferível do que noutros locais onde a cobertura pode chegar a ultrapassar os 75%", explicou.

"Esperamos bom tempo para fazer as experiências e para falar com a comunidade local, tendo previsto transmitir o eclipse, em direto, para todo o mundo", referiu.

Hakim Malasan considerou que o fenómeno é importante também para poder ajudar a promover o interesse pelo tema da astronomia em Timor-Leste e, ao mesmo tempo, promover o país na região e dentro da rede do SEAAN.

"A SEAAN foi criada em 2007 e Timor-Leste ainda não é membro. Esperamos que daqui possamos estimular futuros astrónomos de Timor-Leste, trazendo este país para a nossa grande família de astrónomos", explicou o especialista que já presenciou dez eclipses.

O eclipse total de quinta-feira chamou a Timor-Leste especialistas, turistas e visitantes de vários países, alguns dos quais já começaram a viajar para a zona onde a visibilidade da totalidade do eclipse será melhor.

O governo timorense anunciou hoje tolerância de ponto, por causa do eclipse, para quinta-feira, tendo o Ministério da Educação, Juventude e Desporto anunciado já que as escolas estarão encerradas no dia 20 de abril.