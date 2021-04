Ator Welket Bungué entra no próximo filme de David Cronenberg

De acordo com vários meios especializados, que citam o produtor Robert Lantos, David Cronenberg rodará este `thriller` de ficção científica entre agosto e setembro, maioritariamente em Atenas, com um elenco que contará com Welket Bungué, Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart, entre outros.

"`Crimes of the future` mergulha num futuro não muito distante, no qual a Humanidade aprende a adaptar-se a um ambiente sintético. Essa alteração leva os humanos a uma metamorfose, ultrapassando o seu estado natural e alterando a sua condição biológica", escreve a publicação Deadline a propósito do filme, com argumento de David Cronenberg.

O realizador canadiano volta a rodear-se de pessoas com quem trabalhou em projetos anteriores, nomeadamente Lantos, com quem fez "Crash" (1996) ou "eXistenZ" (1999), e o ator Viggo Mortensen, protagonista em "Uma história de violência" (2005) e "Promessas perigosas" (2007).

Numa entrevista recente à revista GQ, Viggo Mortensen explicou que David Cronenberg já tinha o argumento deste projeto há algum tempo, mas nunca tinha tido oportunidade de o rodar, e que o tom do filme poderá remeter para o começo de carreira do realizador.

O novo projeto tem o mesmo título de um filme que David Cronenberg rodou em 1970, mas não foi adiantada qualquer ligação entre ambos.

Para Welket Bungué, ator e realizador, será uma estreia numa produção de David Cronenberg.

Welket Bungué nasceu na Guiné-Bissau em 1988, cresceu em Portugal, onde se licenciou em teatro, estudou também no Brasil e vive atualmente em Berlim. Tem mais de uma dezena de curtas-metragens enquanto realizador, e trabalha em representação há mais de uma década.

Participou em filmes como "Joaquim", do brasileiro Marcelo Gomes, "Cartas da guerra", de Ivo Ferreira, e "Berlin Alexanderplatz", do realizador alemão Burhan Qurbani, e que lhe valeu um prémio de representação em 2020 no Festival Internacional de Cinema de Estocolmo.

David Cronenberg, 78 anos, é autor de filmes como "Videodrome (1983), "A mosca" (1986), "O festim nu" (1991), "Crash" (1996), "Uma história de violência" (2005) e "Cosmopolis" (2012), produzido por Paulo Branco.

Cronenberg, cuja última longa-metragem, "Mapa para as estrelas", data de 2014, é considerado "um dos mais ousados e estimulantes realizadores de sempre, um incansável inovador de formas e linguagens", como definiu o festival de Veneza quando lhe atribuiu o Leão de Ouro de carreira em 2018.