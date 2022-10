Atualidade e roupa nova na edição 59ª edição da ModaLisboa

RTP

Começa esta quinta-feira a ModaLisboa. A passerelle foi montada no Lisboa Social Mitra, um espaço da Santa Casa da Misericórdia onde o vestuário, que acompanha os tempos atuais, traz na lapela preocupações com a crise do clima, os Direitos Humanos e até mesmo a falência dos sistemas políticos.