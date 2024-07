Bagagens cheias de água nos tapetes do aeroporto de Faro alertam turistas

"Pode poupar até 235 litros de água durante a sua estadia", lia-se num enorme cartaz na zona de chegadas e, também, numa das bagagens que durante a tarde circulou num dos tapetes rolantes do aeroporto, simbolizando a quantidade de água (40 litros) que cada turista pode poupar diariamente através de um uso mais consciente deste recurso.

A ação apanhou de surpresa os passageiros de um voo proveniente de Dublin, na Irlanda, com um deles a confessar não ter percebido bem a mensagem. Perante as malas cheias de água, aproveitou para gracejar, dizendo pensar que o líquido seria vodca, mas depois de receber uma explicação, enalteceu a iniciativa.

"Estivemos aqui em maio e na altura também não sabia que havia seca [no Algarve]", referiu, apesar de esta ser a sua nona viagem a Portugal, quando questionado pelos jornalistas se estava consciente do problema da falta de recursos hídricos que assola a região.

Espantando com o facto de poder poupar até 235 litros de água, em média, durante a sua estadia no Algarve, com a adoção de boas práticas de consumo, Damien garantiu que agora que estava a par da situação iria "definitivamente ter mais cuidado" com a utilização da água.

Enquanto aguardava pela chegada das suas bagagens, outro casal que viajava no mesmo voo disse aos jornalistas ter entendido a mensagem da ação, mas admitiu nunca ter ouvido falar na situação de seca que está a afetar o país, com especial incidência no Sul.

Pela primeira vez em Portugal, e após ter tido conhecimento da situação de escassez de água, o jovem casal, com uma estadia pela frente de 10 noites, assegurou que iria ser mais cuidadoso com a gestão dos recursos hídricos.

A ação simbólica, organizada pelo Turismo de Portugal e Turismo do Algarve, enquadra-se na campanha `Save Water` (em português, Poupe Água), que, até ao final do ano, vai estar em `outdoors` na região do Algarve e em meios digitais nacionais e nos principais mercados emissores de turistas.

A iniciativa contou com a presença do secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, do presidente da Região Turismo do Algarve, André Gomes, da vice-presidente do Turismo de Portugal, Lídia Monteiro, e da diretora de Operações da ANA Aeroportos, Chloé Lapeyre.

De acordo com André Gomes, a adesão ao selo de eficiência hídrica `Save Water`, destinado aos empreendimentos turísticos, já permitiu poupança de 12% de água face ao ano passado, segundo dados da ADENE -- Agência para a Energia.

No entanto, até ao momento, aderiram ao selo `Save Water`, através do registo na plataforma Compromisso com a Eficiência Hídrica no Algarve, 110 dos 600 empreendimentos turísticos classificados na região, o que representa 16% do total dos empreendimentos.

O aeroporto de Faro também está a fazer um esforço para reduzir o consumo de água, estando em vista um projeto para rega com recurso a água tratada proveniente da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Faro (ETAR), que permitirá poupar 30% do consumo de água da rede de abastecimento, disse Chloé Lapeyre.

Por sua vez, o secretário de Estado do Turismo sublinhou que a proteção dos recursos naturais como a água é um desafio que tem de ser partilhado pelas empresas, entidades públicas e cidadãos, residentes e turistas.

Embora o Algarve continue em situação de seca, o novo Governo (PSD/CDS-PP) aliviou as restrições que o anterior executivo (PS) tinha imposto em fevereiro para fazer face à escassez de água, depois de as chuvas de outono e inverno terem aumentado as reservas de água na região.