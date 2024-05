Batalha de poesia falada celebra Luís de Camões em Coimbra

O concurso de poesia vai decorrer em oito etapas - a primeira no sábado, prolongando-se até novembro - e inspira-se no formato internacional de `poetry slams` (batalhas de poesia), "onde os poetas apresentam os seus poemas autorais em até três minutos, sem acompanhamento musical, figurinos ou objetos cénicos", referiu a associação, numa nota de imprensa enviada hoje à agência Lusa.

Cada apresentação é, depois, votada, de zero a 10, por cinco jurados escolhidos aleatoriamente entre o público presente.

De acordo com os promotores, o evento pretende homenagear e celebrar o legado de Luis de Camões, promovendo a poesia clássica e contemporânea e dando voz a novos talentos.

Citado na nota, José Manuel Diogo, presidente da Associação Portugal Brasil 200 anos, observou que o Slam Camões "é um testemunho do poder transformador da palavra falada" e "uma oportunidade única para unir tradição e modernidade, mostrando que a poesia é uma arte viva e relevante".

"Ao dar palco a poetas contemporâneos e celebrar Luís de Camões, estamos a reforçar os laços culturais entre Portugal e o Brasil, promovendo o intercâmbio de ideias e criatividade", adiantou o dirigente associativo e curador da iniciativa.

O campeonato, que em cada sessão conta com `workshops`, intervenções musicais de dj convidados e leituras de "Os Lusíadas" por Gonçalo Antunes, será dirigido pela atriz, encenadora e poetisa Maria Giulia Pinheiro, e é uma parceria com a Câmara Municipal de Coimbra e o Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos da Universidade de Coimbra (UC).

"Organizar o Slam Camões é uma honra e uma responsabilidade que abraço com entusiasmo. A poesia falada tem um poder especial para conectar as pessoas e provocar reflexões profundas", afirmou Maria Giulia Pinheiro, também citada no comunicado.

"O nosso objetivo é criar um ambiente acolhedor e inspirador onde cada poeta possa expressar a sua voz única e ser ouvido. Através das oficinas, performances e leituras de `Os Lusíadas`, queremos mostrar que a poesia é acessível, dinâmica e essencial para a nossa sociedade", argumentou.

A primeira sessão do Slam Camões decorre no sábado, na Casa da Língua da Cidadania de Coimbra (antiga Casa da Escrita).

Entre as 10:00 e as 12:00 está agendado um `workshop` com Liliana Vasques, licenciada em Ciências da Educação pela UC e mestre em Educação Artística pela Universidade de Lisboa, com a dissertação "3,2,1! O Poetry Slam em Portugal - Mapeamento e Análise dos Primeiros Anos".

Entre as 17:30 e as 22:00, no mesmo local, terá lugar a batalha de poesia, com a atuação da dj Camilala e a leitura do canto I de "Os Lusíadas" por Gonçalo Antunes.