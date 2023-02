Berlim. João Canijo vence Urso de Prata com "Mal Viver"

"Mal Viver" foi selecionado para a competição oficial, em disputa pelo Urso de Ouro, e acabou por arrecadar o Urso de Prata dado pelo júri. "Mal Viver" foi acompanhado no certame por "Viver Mal", que é exibido na secção Encontros, dedicada a "novas visões cinematográficas".





O júri da competição internacional da Berlinale deste ano foi presidido pela atriz norte-americana Kristen Stewart e composto pela atriz iraniana Golshifteh Farahani, pela realizadora alemã Valeska Grisebach, pelo romeno Radu Jude, pela diretora de `casting` norte-americana Francine Maisler, pela realizadora espanhola Carla Simón e pelo realizador de Hong Kong Johnnie To.



Os dois filmes resultam de um trabalho de 12 semanas de rodagem que aconteceu no Hotel Parque do Rio, em Ofir, no concelho de Esposende, no início de 2021.





João Canijo já tinha dito que estar em Berlim com os dois filmes é em si um prémio extraordinário. O realizador mostrou-se também feliz com o acolhimento no certame do filme "Mal Viver".

"Mal Viver" é a história de uma família de várias mulheres, de diferentes gerações, que arrastam uma vida marcada por ressentimento e rancor, segundo a sinopse do filme. "Viver Mal" segue em paralelo e centra-se nos hóspedes que passam pelo hotel gerido por essas mesmas mulheres. "Viver Mal" foi exibido na última quinta-feira na Academia das Artes de Berlim.