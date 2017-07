Best Youth, Mundo Cão e Sensible Soccers no cartaz do oitavo Festival Mêda +

Lusa 03 Jul, 2017, 12:18 | Cultura

O Festival Mêda +, que tem entrada livre e campismo gratuito, inclui espetáculos, a partir das 22:00, com Nice Weather For Ducks, First Breath After Coma, Sensible Soccers e DJ Francisco Cunha (dia 27, uma quinta-feira), The Twist Connection, Keep Razors Sharp, Mundo Cão e DJ Katy Spikes (28, sexta-feira) e Quinta Feira 12, Trêsporcento, Best Youth e Nuno Lopes (29, sábado).

Nas tardes dos três dias do evento, a partir das 16:00, irá funcionar o Palco Parque, no Parque Municipal, no coração da cidade de Mêda, por onde vão passar Ana e Gobi Bear (dia 27), Few Fingers e Surma (28) e Captain Boy e We Bless This Mess (29).

"Num ambiente mais descontraído, este é um espaço que pretende ligar o festival à comunidade local, permitindo assim o convívio entre a população medense e os festivaleiros", esclarece a organização em nota hoje enviada à agência Lusa.

A fonte indica que no dia 26, véspera de início do festival, o mesmo palco acolhe durante a tarde o Mêda + Kids, uma atividade de estreia que "pretende inserir também o público infantil no contexto do festival".

No mesmo dia, a partir das 22:00, decorrerá a receção ao campista com um espetáculo da Orquestra Sinfónica dos centros de formação musical de Mêda, Trancoso, Aguiar da Beira e Moimenta da Beira, que vai reinterpretar alguns dos melhores álbuns da história do rock.

O Mêda + é organizado desde 2010 pela Associação Juvenil Mêda + e assume-se como um evento "com cada vez mais créditos firmados a nível nacional".

"Este é um evento que visa atrair gente de todos os pontos do país, trazendo até esta pequena localidade do interior do país alguns dos melhores nomes da música portuguesa", refere a organização na mesma nota.

A fonte esclarece que, à semelhança dos anos anteriores, o festival "mantém a sua imagem de marca", ou seja, tem entrada livre e campismo gratuito.

Os participantes também podem utilizar as piscinas municipais, que têm um custo de cinco euros pelos três dias de festival.

"Dada a natureza gratuita do festival é sempre difícil estimar um número todos os anos, mas esperamos manter o número do ano passado em que passaram pelo recinto da Santa Cruz, durante os três dias, cerca de 7.500 pessoas vindas de norte a sul do país", disse à Lusa Eduardo Soares, da Associação Juvenil Mêda +.

O evento que ao longo dos últimos anos se tem assumido "como o evento cultural mais importante da região", é apoiado pela Câmara Municipal e pela Junta de Freguesia de Mêda.

O orçamento para a edição deste ano é de cerca de 50.000 euros, semelhante a anos anteriores, segundo o responsável.