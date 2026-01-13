Biblioteca Almeida Garrett do Porto com Casa Forte em 2026 de 500 mil Euro

"Acreditamos que a obra ainda será feira este ano. Portanto é uma obra para fazer este ano. É uma obra orçada em meio milhão de euros. Ela vai nascer no interior de uma das caves da Biblioteca Almeida Garrett. É uma obra que ronda o meio milhão de euros, e será um espaço capacitado para fazer a receção", disse à agênia Lusa Jorge Sobral, vereador da Cultura da Câmara Municipal do Porto, à margem do anuncio da programação para o 25º aniversário da Porto 2001 - Capital Europeia da Cultura.

Alguns dos "tesouros" que vão depois para a Casa Forte são, por exemplo, "os famosos manuscritos sagrados de Santa Cruz de Coimbra", "a cópia do roteiro de Vasco da Gama à índia", uma edição do século XVI de Nicolau Nasoni sobre a revolução dos corpos celestes", ou o os "manuscritos de Júlio Dinis ou de Eça de Queirós" que estão à guarda da biblioteca pública.

"Há uma promessa para os tesouros documentais da Biblioteca Pública Municipal do Porto. Terão uma nova Casa Forte para os salvaguardar, mas não para os fechar. Para os salvaguardar no sentido de os devolver à cidade, quer sobre a forma do acesso à investigação, quer sobre a forma de exposição", explicou Jorge Sobral.

O vereador da Cultura acrescentou que a nova Casa Forte vai também permitir "aumentar a capacidade" do município do Porto, porque o arquivo histórico da Casa do Infante também "está à chegar à lotação máxima do espaço disponível".

A nova Casa Forte é necessária, porque a biblioteca pública do Porto encerrou e vai entrar em obras previsivelmente este ano.

"Acreditamos que os dados de que dispomos no concurso público fazem-nos acreditar a expetativa que durante o primeiro semestre seja feita a contratualização com a empresa que vai fazer a obra [da biblioteca pública] e que no segundo semestre a obra arranque. O que quer dizer que a cidade e a biblioteca pública fica destituída de uma Casa Forte", explicou o vereador.

Uma Casa Forte é um espaço que guarda em boas condições, não apenas de segurança, mas de climatização, maiores tesouros, alguns medievais, outros mais tardios, outros mais recentes, mas que são joias valiosas do ponto de vista documental e artístico da cidade.

Esta ação chega no âmbito das celebrações do Porto 2001, porque é uma obra que acelerou com os investimentos da Capital Europeia da Cultura, explicou Jorge Sobral.

"Julgo que foi a primeira inauguração, foi a primeira conquista à cidade foi justamente a abertura de portas da Biblioteca Municipal Almeida Garrett, equipamento que só no ano passado conheceu a visita de quase meio milhão de pessoas. É uma casa discreta, que muitas vezes não comunica os seus dados, mas é um gigante da cidade"

A Biblioteca Municipal Almeida Garrett é um gigante cultural da cidade que no ano de 2025 recebeu perto de meio milhão de pessoas, recordou Jorge Sobral.

"Sozinha representa o dobro da população da cidade em públicos".