B.Leza homenageia cantor cabo-verdiano Bana, uma das figuras mais importantes da Morna

E para acompanhar os Monte Cara, Alcides Nascimento, filho de Bana e anfitrião do B.Leza, escolheu três cantores da lusofonia: Micas Cabral da Guiné-Bissau, Mário Marta de Cabo Verde e Chalo Correia, cantautor da música de Angola.

A propósito deste reencontro, vale a pena lembrar que a Banda Monte Cara tocava num espaço lisboeta com o mesmo nome durante as décadas de 80 e 90 do séc.XX.





O restaurante e bar de música ao vivo era de Bana e recebeu durante anos os músicos da lusofonia como Armando Titio, Celina Pereira, Cesária Évora, o próprio Bana, e um jovem Tito Paris que ainda tocava apenas o Baixo.





Foi o primeiro a trazer a cultura cabo-verdiana para Portugal e ficou aberto ao pé de São Bento até aos anos 90. Muitos se lembrarão de lá ter passado e dançado. Políticos, cantores portugueses e apresentadores da televisão incluídos.