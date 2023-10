Bossa Nova terá "Grande Noite" no Carnegie Hall de Nova Iorque com Seu Jorge e Daniel Jobim

Denominado "Bossa Nova: A Grande Noite", o concerto homenageará este estilo brasileiro e ecoará a icónica apresentação de 1962 no coração de Manhattan, que deu maior visibilidade ao género.

Com um repertório inteiramente dedicado à Bossa Nova, Seu Jorge e Daniel Jobim - neto de Tom Jobim - serão acompanhados no palco pelos artistas brasileiros Roberto Menescal -- que esteve na noite de 1962 -, Carlinhos Brown e Carol Biazin, e pela cantora britânica Celeste.

Na sua página na internet, o Carnegie Hall, uma das salas de concerto mais prestigiadas do mundo, relembra esse espetáculo de 1962, indicando que a Bossa Nova era, naquela época, "amplamente desconhecida nos círculos musicais populares fora do Brasil -- nem mesmo era particularmente conhecida no seu país natal --, quando uma formação de superestrelas brasileiras se juntou ao saxofonista americano Stan Getz para lançar a fusão cadenciada do samba brasileiro e do `cool jazz` da Costa Oeste".

João Gilberto, Luiz Bonfá e Sérgio Mendes estavam entre os muitos artistas que se reuniram naquela noite de 21 de novembro de 1962 para destacar a Bossa Nova em Nova Iorque e além.

Além de apresentar uma nova sonoridade à América do Norte, o icónico espetáculo também contou com Tom Jobim na programação daquela noite.

O músico brasileiro Gilberto Gil relembrou o impacto da noite no Brasil, quando a notícia do evento e o som da Bossa Nova se espalharam na imprensa norte-americana e, posteriormente, na brasileira.

"A reação foi tão boa que não podíamos ignorar no Brasil. De alguma forma, foi uma surpresa para nós também, porque naquela época o movimento da Bossa Nova no Brasil ainda não era tão grande... [O concerto foi fundamental para a difusão da música brasileira na América e no mundo", disse Gilberto Gil, citado pelo Carnegie Hall.

Agora, seis décadas depois, um novo concerto não só assinalará a efeméride, como mostrará também que a Bossa Nova continua enraizada na música que é feita no Brasil na atualidade.

De acordo com a imprensa brasileira, a direção artística do concerto ficará a cargo do músico Max Viana e o apresentador Serginho Groisman será o mestre da cerimónia.

A base do repertorio será de composições de Tom Jobim.