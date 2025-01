Brasil comemora nomeações para Óscares de "Ainda Estou Aqui", filme de que "país precisava"

Selton Mello garante que o filme surgiu no momento em que o Brasil e o mundo mais precisavam dele, e Fernanda Torres não hesita em deixar um "viva" a Eunice Paiva, "essa mulher extraordinária" que não cedeu perante a violência da ditadura.

Outras personalidades comemoraram igualmente as três nomeações de "Ainda Estou Aqui" nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, anunciadas hoje pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos.

Fernanda Torres, que interpreta a protagonista, Eunice Paiva, numa publicação na rede Instagram, considera as três nomeações, incluíndo a de "melhor filme do ano", como "uma coisa inimaginável", agradecendo ao realizador, a toda a equipa e aos atores que são a sua "família do filme".

"Foi um filme que a gente fez na felicidade", afirma Fernanda Torres, acrescentando que, "acima de tudo", quer "agradecer e homenagear essa mulher extraordinária chamada Eunice Paiva, que está por trás disso tudo, que é a geradora disso tudo, e ao Marcelo Rubens Paiva, que escreveu esse livro extraordinário [`Ainda Estou Aqui`], que nos possibilitou fazer esse filme. Jamais vou esquecer".

Nomeada na categoria de Melhor Atriz, partilhara pouco antes a publicação da Academia de Hollywood, com os indicados na categoria de Melhor Filme, com um coração e uma bandeira do Brasil.

Fernanda Torres recorda ainda sua mãe, a atriz Fernanda Montenegro, que em 1999 também fora nomeada para o Óscar de Melhor Atriz pelo desempenho em "Central do Brasil", filme igualmente dirigido por Walter Salles. "É uma coisa emocionante para mim, pela minha mãe ter estado nesse lugar 25 anos atrás [...]. E também pelo que significa para o cinema brasileiro, para a cultura brasileira, um filme falado em português. Eu amo o Brasil".

Afirmando-se feliz e orgulhosa "por uma história brasileira fazer sentido no mundo e trazer essa alegria" para a equipa e "o país inteiro", Fernanda Torres concluiu a sua mensagem com um "Viva Eunice Paiva!"

O ator Selton Mello, que interpreta Rubens Paiva, político que foi preso, torturado e morto pelas autoridades da ditadura militar do Brasil (1964-1985), publicou uma foto ao lado de Walter Salles, realizador do filme, e de Fernanda Torres, na plataforma Instagram.

A par da fotografia, o ator brasileiro escreveu uma mensagem na qual diz que o filme foi visto por milhões pessoas "por comover com uma beleza austera, por encher as salas de cinema de novo, por levar nossa sensibilidade para o mundo, por recuperar nossa autoestima cultural".

"Nosso país precisava desse filme, o mundo todo precisava desse filme, nesse exato momento", escreve o ator na rede social, numa sucessão de parágrafos e de conjugação de ideias. "Três indicações ao Óscar, com a de Melhor Filme, nós entramos para a história". E conclui: "Para sempre ainda estamos aqui Eunice, Rubens, nós & vocês", acrescentou.

Fernanda Montenegro, que também regressa ao ecrã em "Ainda Estou Aqui", publicou uma mensagem no Instagram na qual diz que as nomeações representam "um ganho cultural para o Brasil". "Meu coração de mãe em estado de graça".

Nas redes sociais, as três nomeações de "Ainda Estou Aqui" `viralizaram` e provocaram uma onda de comentários elogiosos.

O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, publicou uma mensagem no X comemorando as nomeações aos Óscares, no qual também felicitou as pessoas envolvidas na produção do primeiro filme realizado e dirigido por um brasileiro a ser indicado na categoria de Melhor Filme pela Academia de Cinema dos Estados Unidos.

"A turma de `Ainda Estou Aqui` já pode pedir música. Três indicações ao Óscar: Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Atriz e, olha, melhor filme. Quanto orgulho! Beijo para Fernanda Torres e Walter Salles", escreveu o Presidente brasileiro.

O filme baseia-se no livro homónimo, de memórias, do escritor Marcelo Rubens Paiva, filho do político brasileiro Rubens Paiva e de Eunice Paiva, relatando não só a repressão e os atos de tortura sofridos pelo pai -- cujo corpo nunca foi encontrado --, como também a capacidade de superação e resistência da mãe até ao final da vida.

Com "Ainda Estou Aqui", que foi o filme mais visto no fim de semana de estreia em Portugal, com 52.823 espetadores, Fernanda Torres conquistou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em filme dramático.

No processo de candidatura aos Óscares, Portugal escolheu "Grand Tour", de Miguel Gomes, para uma nomeação na categoria de Melhor Filme Internacional, mas acabou por não chegar aos finalistas.

A 97.ª edição dos Óscares está marcada para 02 de março de 2025, em Los Angeles, Califórnia, com apresentação de Conan O`Brien.