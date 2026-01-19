Bruno Marchand assume direção-adjunta do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia em março

Bruno Marchand irá substituir Sérgio Mah, curador e investigador em arte contemporânea do MAAT que irá, por seu turno, dirigir o Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian a partir de maio, anunciou esta entidade em 2025.

"O curador [Bruno Marchand] assumirá o cargo de diretor-adjunto, trabalhando em estreita relação com João Pinharanda, diretor artístico do museu", indicou a Fundação EDP, no comunicado hoje divulgado.

Bruno Marchand transita da Culturgest, onde é programador de artes visuais desde 2020, tendo comissariado e programado exposições de artistas como Samson Kambalu, Daniel Dewer & Grégory Gicquel, Mattia Denisse, Tony Conrad, Peter Wachtler, Sónia Almeida, Enzo Cucchi, Júlia Ventura, Alexandre Estrela, Jean Painlevé, Alexandra Bircken ou Sara Graça.

Nascido em Évora, em 1978, Bruno Marchand é licenciado em Design de Comunicação (2002), mestre em Estudos Curatoriais pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa (2007) e doutorando em Arte Contemporânea na Universidade de Coimbra.

Entre 2003 e 2008, o curador trabalhou na Galeria 111, nas áreas de produção e comunicação, e de 2009 a 2013 foi curador do Chiado 8 - Arte Contemporânea -- projeto satélite da Culturgest dedicado a exposições individuais por artistas portugueses.

Em 2016, Bruno Marchand foi assistente de direção da galeria ProjecteSD, em Barcelona, e, entre 2017 e 2019, integrou o departamento de Artes Visuais da Galeria Zé dos Bois, em Lisboa.

Autor de um livro sobre a vida e obra do artista José de Carvalho, Bruno Marchand concebeu e coeditou, com Pedro Faro, em 2012, no âmbito de Guimarães Capital Europeia da Cultura, os Cadernos de Curadoria, um conjunto de 12 jornais gratuitos dedicados à reflexão sobre as práticas curatoriais em Portugal.

Inaugurado em outubro de 2016 pela Fundação EDP, o MAAT está situado na frente ribeirinha da zona histórica de Belém, em Lisboa, numa área de 38 mil metros quadrados, reunindo a Central Tejo - uma central termoelétrica reconvertida, edifício da arquitetura industrial construído em 1908 -- e um novo edifício desenhado pelo estúdio de arquitetura londrino AL_A (Amanda Levete Architects).

Ambos acolhem exposições e eventos programados pela direção do MAAT e estão ligados por um jardim projetado pelo arquiteto paisagista libanês Vladimir Djurovic.

Em outubro de 2025, a Fundação Calouste Gulbenkian anunciou que Sérgio Mah tinha sido escolhido para dirigir o Centro de Arte Moderna da entidade, sucedendo ao curador francês Benjamin Weil, na sequência do fim do contrato com o curador francês, que termina na quarta-feira.