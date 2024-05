Buenos Aires vai criar este ano um programa para traduzir novos autores portugueses

A vereadora da Cultura de Buenos Aires, Gabriela Ricardi, anunciou hoje que vai abrir este ano um programa de tradução com olhar especial para os autores portugueses que estiveram presentes na Feira do Livro, a decorrer naquela cidade.

O anúncio foi feito durante uma conferência de imprensa conjunta com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e com o presidente da Fundação El Libro, entidade organizadora da Feira Internacional do Livro de Buenos Aires, que tem este ano Lisboa como cidade convidada de honra.

A declaração surgiu em resposta a uma jornalista que questionou por que razão a maioria dos autores portugueses que participaram no certame não estava traduzida, e se existia ou estava pensado algum programa para os traduzir na Argentina.

"A política de trazer autores não conhecidos é a de abrir a porta à tradução. Vou abrir a partir deste ano um programa de tradução com olhar especial para esta ligação", assegurou.

A responsável disse ainda querer "reforçar a ida e volta do português e do espanhol.

"Já nos conhecemos, já sabemos o que nos une e diferencia. Buenos Aires começa agora o caminho da reciprocidade", acrescentou.

O presidente da Câmara de Lisboa, por sua vez, corroborou a intencionalidade de levar até à feira do livro autores não traduzidos "para que este contacto pudesse ser o primeiro passo".

"Da parte da Câmara Municipal de Lisboa, vou falar com a ministra da Cultura em Portugal para continuar este programa [de traduções]. Agora temos que continuar, depois de termos estado aqui e termos dado a conhecer autores, temos de fazer um esforço e os autores têm o nosso compromisso de que vamos fazer", afirmou.

Carlos Moedas reiterou ainda que esta participação na feira foi o primeiro passo para uma "relação mais profícua" entre Portugal e Argentina, e mais concretamente entre Lisboa e Buenos Aires.

"Trabalharei sempre para essa aproximação", garantiu.

Reforçando que a preparação da presença de Lisboa na Feira do Livro de Buenos Aires requereu "um grande esforço", o presidente da câmara considerou que "agora é necessário que tenha os seus frutos e que a relação entre escritores e músicos possa continuar".

"Quero assinar protocolos e ter mais autores traduzidos", afirmou, convidando de seguida o presidente da Fundação El Libro, Alejandro Vaccaro, a visitar este ano a Feira do Livro de Lisboa.