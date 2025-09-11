"Bürgerfest" fundamental para "integração da comunidade portuguesa" na Alemanha

"Em tempos tão incertos como os que vivemos atualmente, o que precisamos é de iniciativas como esta, de união, participação e integração", sublinhou à Lusa Manuel Machado, que realçou a importância da iniciativa para o "relacionamento institucional" entre os dois países.

A participação portuguesa contará com uma forte componente cultural, turística, económica e comercial. Será dinamizado um `stand` em conjunto com a Cooperação do Ensino em Português no Estrangeiro com vídeos, instalações, workshops de banda desenhada, concertos e atividades lúdicas dedicadas à língua e à cultura portuguesas.

Na vertente económica e comercial, a AICEP -- Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal coordena a presença portuguesa, com especial destaque para a moda sustentável, o setor agroalimentar e os vinhos.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marcará presença nos dois dias do festival organizado cada ano no Palácio Bellevue pelo Presidente federal alemão, Frank-Walter Steinmeier.

"Quando fui entregar os bombos da nossa Associação 2314, que serão usados num `workshop` no sábado à tarde, senti-me esmagada pelo esforço logístico que esta iniciativa implica - centenas de pessoas a montar pavilhões e palcos, muitas outras a zelar pela segurança das pessoas e do espaço", descreveu Helena Araújo, presidente da Associação 2314.

"Nos tempos incertos que correm, esta festa é um oásis de normalidade e vivência democrática. Durante algumas horas, cidadãos de todas as nacionalidades e classes económicas vão passear pelos jardins, visitar os `stands`, assistir a concertos e participar em `workshops`. Neste dia, o palácio presidencial torna-se o ponto de encontro da cidade", realçou, em declarações à Lusa.

O festival, com uma duração de dois dias, visa "honrar o trabalho voluntário e promover o envolvimento cívico dos cidadãos", segundo se pode ler numa nota hoje divulgada na página oficial da Presidência da República.

Na sua visita à Bürgerfest, Marcelo Rebelo de Sousa irá fazer um discurso na cerimónia de abertura e participará num debate com a primeira-dama alemã, Elke Büdenbender, e a reitora da Universidade Católica, Isabel Capeloa Gil, sobre o tema "como dar esperança às crianças em tempos de crise".

"Sinto um orgulho especial no programa de cultura portuguesa que será apresentado com a `prata da casa`, ou seja, com artistas portugueses residentes em Berlim: desde excelentes cantores e instrumentistas até ao grupo folclórico, com o seu espetáculo de trajes garridos e coreografias ensaiadas com rigor", referiu Helena Araújo.

O conselheiro das comunidades portuguesas na Alemanha António Horta estará presente no primeiro dia do festival, sublinhando a contribuição para a "visibilidade" da comunidade, "mostrando que está presente e representada em espaços importantes da cultura e da vida pública".

"Mostra que o trabalho e o contributo dos portugueses e luso-descendentes na Alemanha é reconhecido e valorizado. É uma forma de mostrar que fazem parte ativa da sociedade alemã", destacou.

Tiago Pinto Pais, presidente da Associação Berlinda, acredita que Portugal não precisa do estatuto de país convidado na Bürgerfest para ter o reconhecimento da Alemanha.

"O país é um destino popular e as relações entre os dois países são excelentes. Ainda assim, o convite tem sempre uma dose de orgulho associados e é um mimo à comunidade portuguesa - para quem está fora, o destaque dado pelo país de acolhimento sabe sempre bem", apontou.

A "Festa dos cidadãos", decorre sexta-feira e sábado na residência oficial do Presidente da República Federal da Alemanha, em Berlim.

O Chega votou, no parlamento, contra a deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa à Alemanha para participar no evento, tendo o seu líder, André Ventura, acusado o chefe de Estado de ir a um "festival de hambúrgueres à conta dos impostos" dos portugueses.

Num vídeo publicado no Instagram, em que aparece com um documento na mão, André Ventura refere-se ao encontro Bürgerfest como sendo "um festival de hambúrgueres", quando na verdade se trata de uma Festa dos Cidadãos, na tradução para português, realizada nos jardins do palácio presidencial, em Berlim.