Cabeças de cartaz, recinto e ambiente levam o público ao Primavera Sound Porto

O recinto, no Parque da Cidade, abriu às 17:00 e pelas 18:30 já eram muitos os que se espalhavam pelo espaço, este ano revisto e aumentado, com alterações da localização de palcos, mais casas de banho e uma maior oferta de bares e restauração.

Carolina, uma `habitué` do Primavera Sound Porto, chegou ao festival com o marido e os filhos pelas 17:30. Quando a Lusa a encontrou, quase uma hora depois, ainda estava a orientar-se.

"Estava habituada a uma certa disposição, e agora parece-me tudo diferente, tudo novo. Chegámos há pouco, mas já notei muita coisa diferente, estou a gostar. Gosto deste espaço verde mais amplo, para caber mais gente", disse.

Hoje está no festival para ver Kendrick Lamar, artista que agrada a todos os elementos da família. No sábado regressa, mas já só na companhia do marido, para ver Blur e New Order. "Todos os anos vimos também pelo ambiente, gostamos bastante", salientou.

O cabeça de cartaz de hoje -- o `rapper` norte-americano Kendrick Lamar -- foi a razão principal para Joana e Tiago rumarem de Lisboa ao Porto e a decidirem estar pela primeira vez no Primavera Sound Porto.

Joana e Tiago chegaram com "expectativas altas". E quando a Lusa os encontrou estavam "a gostar bastante do recinto". Quanto ao concerto: "Vamos ver o que vem aí, o que ele vai dar".

De mais perto, Paredes, mas também por Kendrick Lamar, Beatriz decidiu regressar este ano ao festival. Mal chegou viu logo que o recinto "está muito maior", em relação ao ano passado.

"Gosto sempre do espaço, de ser no Parque da Cidade, tem muito verde, e as marcas estão bem escondidas, parece que se camuflam no espaço. Acho que conseguimos quase passear cá dentro. Não estamos limitados a um palco. Parece uma pequena cidade, acho mesmo fixe", disse.

Sentada na relva com amigos, contou à Lusa que teve que optar apenas por um dos dias do festival, mas acha que "o cartaz está espetacular" nos quatro dias.

As britânicas Jess e Safron têm mais sorte e estarão no Parque da Cidade em todos os dias do festival.

De visita a Portugal pela primeira vez, numas "férias de amigas", acharam que seria "uma bela mistura" juntar concertos à viagem.

Holly Humberstone, Maggie Rogers e Fred Again.. são dos artistas que mais querem ver, mas Kendrick Lamar e Rosalía também estão entre as suas preferências.

"[O cartaz] Tem `chill`, rap, techno e `oldies`, como os Pet Shop Boys, o que é muito fixe. É uma boa mistura", referiu Jess.

Quanto ao recinto, Safron confessou que "não esperava que fosse tão grande e com tanta coisa". "É muito bom. Não imaginei que tivesse tantos palcos e tantos sítios para comer, tantas opções", disse.

Jess acha que o festival tem "uma `vibe` muito `chill`". "Se isto fosse no Reino Unido, já haveria umas cem pessoas bêbedas caídas no chão", gracejou.

Ao contrário das estreantes Jess e Safron, Daniel é um frequentador assíduo do Primavera Sound Porto. A viagem de Lisboa ao Porto vale sempre a pena: "Este festival surpreende sempre, porque é o festival com o espaço mais bonito de Portugal".

O `novo` recinto parece-lhe bem, mas confessa que vai ter "muitas saudades do palco que havia na clareira". E que este ano está numa zona mais perto do mar.

João, que acompanhava Daniel, salientou que achou "o espaço mais completo" e que "a produção parece que tem investido cada vez mais". "Está cada vez melhor", disse.

Os dois vão marcar presença no Parque da Cidade os quatro dias. Do cartaz destacam Pet Shop Boys, Allison Golfrapp, Halsey, New Order e Rosalía.

João estreou-se no festival no ano passado e ficou "completamente derretido". O Porto Primavera Sound tornou-se um dos seus festivaisde música preferidos, ao qual conta continuar a regressar "sobretudo pelo ambiente".

A 10.ª edição do festival Primavera Sound Porto decorre até sábado.

No recinto há cinco palcos, quatro ao ar livre e um interior, mas hoje estão a funcionar apenas dois, os principais, nos quais atuam: Beatriz Pessoa, Alison Goldfrapp, Baby Keem, Kendrick Lamar, Georgia, Holly Humberstone, The Comet is Coming e ¥///0 $#£[[ //&$ #£>3.