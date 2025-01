Cabo Verde lança concurso para requalificar berço da nação

O concurso decorre até 19 de fevereiro e visa promover como atrativo turístico o troço que liga as ruínas da catedral ao complexo da misericórdia naquela que foi a primeira cidade portuguesa construída na África subsaariana.

"Trata-se do primeiro de oito projetos no quadro do Projeto Turismo Resiliente e Desenvolvimento da Economia Azul, financiados pelo Governo através do Banco Mundial e do Fundo do Turismo num montante global de mais de 300 mil contos [2,7 milhões de euros]", informou o Governo.

O projeto foi elaborado pela equipa técnica do Instituto do Património Cultural (IPC) de Cabo Verde, sob coordenação dos arquitetos Adalberto Tavares e Edson Rodrigues, da Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago, a que a Cidade Velha pertence.

O percurso pedonal vai ser melhorado entre "os dois monumentos religiosos de maior dimensão", bem como a sinalização de interpretação de toda a área.

A iluminação será adequada ao espaço, a par da criação de infraestruturas de lazer para a comunidade, incluindo um parque infantil.

"Com a execução deste projeto e dos demais previstos no quadro do financiamento do Banco Mundial espera-se consolidar a Cidade Velha como o principal polo turístico e cultural da ilha de Santiago", assinalou o Governo.

O sítio histórico da Cidade Velha, em Cabo Verde, passou a receber anualmente dez vezes mais visitantes (de 6.000 para 60.000), desde que foi declarado Património Mundial da UNESCO, explicou à Lusa a presidente do IPC, Ana Samira Baessa, durante um balanço feito em 2024.

O número incluiu turistas estrangeiros, valor considerado "significativo" e que representa uma mais-valia, sem exercer pressão para o sítio histórico, disse.

Segundo Ana Baessa, os visitantes são distribuídos ao longo do ano e o grande desafio, agora, é fazer com que deixem "maior benefício" para a comunidade local.

A Cidade Velha, primeira capital cabo-verdiana, fica a 12 quilómetros da cidade da Praia e vive "um momento de viragem", em que os investimentos vão dirigir-se mais para a requalificação urbana.

O Governo cabo-verdiano, em parceria com a autarquia da Ribeira Grande de Santiago, tem em curso oito projetos, financiados pelo Banco Mundial em mais de 1,5 milhões de dólares (1,4 milhões de euros).

Primeira capital do arquipélago de Cabo Verde, até 1770, a Ribeira Grande de Santiago foi elevada a cidade em 1533, altura em que contava com cerca de 500 habitantes, um quarto dos atuais.