Calema atuam em Díli num festival para celebrar o mar e a proteção do ambiente

O TasiFest vai decorrer na capital de Timor-Leste nos dias 18 e 19 de maio, estando a atuação da dupla de São Tomé e Príncipe prevista para o segundo dia do festival.

"Este festival pretende juntar vários artistas e bandas timorenses, bem como artistas internacionais como a prestigiada banda lusófona Calema numa expressão viva do nosso compromisso com a preservação dos mares e uma homenagem à herança cultural diversificada que partilhamos", referiu, em comunicado, a EVEN2U, organizadora do evento.

Segundo a EVEN2U, o festival pretende igualmente sensibilizar para a poluição, que é "uma problemática entre os jovens".

"A importância da gestão de resíduos, começando pela sensibilização para a separação dos diferentes tipos de lixo, é um passo essencial que os mais jovens podem dar se forem cativados por atividades dinâmicas que lhes interessam", referiu a organização.

Para isso, o festival inclui também seminários e workshops sobre proteção ambiental, conservação marinha e a economia do mar.