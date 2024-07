Câmara de Lisboa apresenta novos projetos e atividades culturais

Há também para 2025 a criação de uma exposição permanente da Coleção de Arte Contemporânea da CML e a ampliação e renovação do Museu do Fado.







A autarquia quer apostar em novas centralidades para a Cultura para evitar a concentração de tantos turistas na Baixa da cidade e quer apostar em novos equipamentos culturais noutras zonas. A Câmara pretende continuar e acelerar o programa "Um teatro ema cada bairro" com novas apostas.





Em 2025 destaque para a participação de Lisboa na exposição mundial de OSAKA e vão ser assinalados os 80 anos do Plano de Urbanização do Bairro de Alvalade "um plano urbanistico que esteve na origem de projetos de arquitetura modernista de grande relevo e no desenvolvimento de um bairro com características únicas".



Quanto ao Passe cultura, medida implementada em 2022 permitiu até agora a entrada gratuita em equipamentos e espaços culturaisda cidade a mais de 20 mil pessoas, residentes com idade até aos 23 anos e com mais de 65 anos.





Carlos Moedas tem como objetivo aproximar a Cultura dos lisboetas e dos que visitam a cidade.