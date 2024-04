"Camões no Porto" é o título do projeto que junta a autarquia da Invicta e o escritor Gonçalo M. Tavares e pretende ter 1.102 pessoas a ler a obra icónica do poeta luso.





E porquê tantos declamadores? Por ser o número de estrofes d' Os Lusíadas.





Quem quiser responder ao desafio pode subir ao quarto andar dos Paços do Concelho, no Porto, até sexta-feira e seguir o exemplo do senhor Abel Estefâneo.