Candidaturas abertas para concurso de fotografia que quer estimular a inclusão

Lusa 11 Ago, 2017, 10:21 | Cultura

Em causa está um concurso de fotografia internacional de periodicidade anual organizado pela Plural&Singular, portal digital que se dedica à área da deficiência, em parceria com o Centro Português de Fotografia (CPF), local onde decorrerá a cerimónia de encerramento da iniciativa.

"Estimular o olhar atento por parte das pessoas ao verdadeiro sentido de inclusão e à presença ou ausência dela no meio que as rodeia, assim como, fazer com que reflitam sobre o que é uma sociedade caracterizada pela diversidade" é o objetivo deste concurso, cujo regulamento pode ser consultado em www.pluralesingular.pt .

"A Plural&Singular volta a lançar o repto a todas as entidades e instituições para participarem e darem a conhecer os projetos que poderão estar por trás das imagens que candidatam. Mais do que ganhar, o objetivo é contribuir para o registo da Inclusão na Diversidade, participando", acrescentou, em declarações à agência Lusa, Sofia Pires, uma das promotoras da iniciativa.

São destinatários fotógrafos amadores ou profissionais, a título individual ou em representação de alguma instituição, sendo o concurso de participação gratuita.

O prazo de candidaturas, que podem ser enviadas via correio postal ou eletrónico, decorre até 15 de outubro e como elementos do júri constam o fotojornalista Paulo Pimenta, o professor de educação especial e presidente da Pró-Inclusão, David Rodrigues, bem como Sónia Silva, técnica do CPF.

No ano de arranque desta iniciativa foram 61 imagens a concurso, um número que evoluiu para 85 na segunda edição e para as 144 na terceira. O "A Inclusão na Diversidade" já recebeu candidaturas oriundas de países como Brasil, Rússia, Espanha ou México.

A organização também destaca que foram criadas no `site` da Plural&Singular galerias dedicadas às edições anteriores (2014, 2015 e 2016) do concurso, uma ideia que "vai ao encontro do conceito base desta iniciativa", uma vez que tratando-se de "um concurso dedicado a todos" é dado "protagonismo a todos e não apenas aos vencedores".