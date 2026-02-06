Cartuxa Reserva 2019 eleito "Melhor Vinho do Ano" pela Revista de Vinhos

"A Fundação José Almeida é uma marca com um grande histórico que consegue produzir grandes quantidades para poder estar nos mercados internacionais", destacou Nuno Pires, à margem da cerimónia de entrega dos prémios "Os Melhores do Ano de 2025", que decorreu hoje no edifício da Alfândega do Porto.

Nuno Pires recorda que a Fundação José Almeira é a produtora do Pêra-Manca, considerado um vinho ícone em Portugal, com produção limitada.

O "Melhor vinho 2025", o Cartuxa Reserva 2019, cresce num solo granítico, é composto pelas castas Alicante Bouschet e Aragonês e a primeira vez que foi produzido foi no ano de 1987.

É um vinho que associa a sua qualidade ao "nome dos monges Cartuxos que, desde 1587, praticaram uma vida solitária de oração no Mosteiro de Santa Maria Scala Coeli, em Évora e resulta de uma criteriosa seleção de castas nas parcelas de vinha de maior idade da Fundação Eugénio de Almeida", lê-se no seu sítio da Internet da Fundação.

Também no Alentejo foi distinguida na categoria de "Produtor do Ano 2025" a Herdade do Sobroso, pelo trabalho desenvolvido pelo casal Sofia Ginestal Machado e Filipe Teixeira Pinto à frente duma propriedade de 1.600 hectares junto ao Alqueva (Alentejo), nas margens do Guadiana.

E do Alentejo para os Açores, o Bioma Restaurant, na Ilha do Pico, é o vencedor na categoria "Restaurante do Ano 2025".

Trata-se de um projeto fundado pelo chef português Rafael Ávila Melo e pelo chef argentino Franco Pinilla que recebeu o Prémio Nacional de Turismo em 2025 na categoria de Turismo gastronómico. Neste restaurante os chefes transformam produtos açorianos em alta cozinha.

Ainda no capítulo da gastronomia, mas na categoria de "Melhor chef de cozinha do Ano 2025", a revista de Vinhos homenageou o chef Rui Silvestre, do Restaurante Fifty Seconds, na Torre Vasco da Gama, a 120 metros de altura, em Lisboa.

"É um talentoso chef que tem feito um trabalho incrível nos últimos anos", considerou Nuno Pires.

Rui Silvestre nasceu em Valongo, distrito do Porto, e mudou-se para o Algarve aos 10 anos. Em 2025 recebe a sua primeira estrela Michelin no Restaurante Bon Bon (Algarve), com apenas 29 anos, tornando-se no mais jovem chefe português a ganhar o galardão. Em 2018 ganha a sua segunda estrela Michelin no restaurante Vistas do Monte Rei Golf & Country Club (Algarve).

A "Personalidade do Ano no Vinho" para a Revista de Vinhos é Francisco Toscano Rico, atual presidente do Instituto do Vinho e da Vinha, em reconhecimento pelo trabalho promovido na liderança da Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa.

Para o prémio "Personalidade do Ano na Gastronomia" foi distinguido o português Vítor Matos, por ser o chefe "com mais estrelas Michelin em Portugal".

Jorge Lucki, jornalista e cronista do título brasileiro Valor Económico, recebeu o prémio "Personalidade do Ano no Brasil".

"O crítico de vinhos é referência no Brasil e a quem Portugal muito deve na divulgação dos vinhos portugueses no Brasil", acrescentou Nuno Pires.

Na categoria "Prémio Empresa do Ano" regressou-se ao Alentejo, pois a vencedora foi Abegoaria, empresa de base alentejana que entretanto está presente em diversas regiões do país, e que apresenta um volume de negócios na ordem dos 53 milhões de euros e uma produção média anual de 20 milhões de garrafas, entre as quais o `blockbuster` Porta 6.

O prémio "Homenagem" de 2025 foi dedicado a Lídia Monteiro, vogal do conselho diretivo do Instituto do Turismo de Portugal, "pelo trabalho desenvolvido em prol da dinamização do Enoturismo".

Para Nuno Pires o evento "Melhores do Ano", com 25 categorias no total, é a "mais importante cerimónia em Portugal que celebra o vinho, a gastronomia e o enoturismo".