A resposta aos danos e a evolução do estado do tempo ao minuto

Aproxima-se de Portugal novo quadro de agravamento das condições climatéricas. A depressão Marta abate-se sobre o país no sábado e pode causar mais cheias. Situação atualizada aqui ao minuto.

Marta após Leonardo

  • A depressão Marta sucede à Leonardo e chega no sábado, segundo a meteorologia. Os efeitos vão começar a ser sentidos na Região Sul. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alerta para uma nova subida dos caudais dos rios e ribeiras a sul do Tejo. Prevê-se, uma vez mais, chuva intensa e persistente e rajadas de vento de até 100 quilómetros por hora, além de forte agitação marítima;


  • Esta sexta-feira são dez os distritos debaixo de aviso laranja devido à agitação maritima. A partir das 12h00, Viana do Castelo, Braga e Vila Real ficam igualmente a laranja por causa da queda de neve. No arquipélago da Madeira, a região da costa norte e Porto Santo estão a laranja face à agitação marítima;


  • Ao início da manhã desta sexta-feira, havia pouca chuva. Em Sines, no distrito de Setúbal, chuva acumulada era de quatro milímetros cúblicos por hora. Quanto às rajadas de vento, a situação estava também mais tranquila. Em Melgaço, no distrito de Viana do Castelo, não ultrapassava os 69 quilómetros por hora;


  • A Proteção Civil redobrou os apelos às populações das zonas ribeirinhas para que procurem zonas seguras. Entre domingo e as 19h00 de quarta-feira, houve registo de quase 6.800 ocorrências. No terreno estão quase 24 mil operacionais e nove mil meios terrestres. Há dezenas de aluimentos de terras e muitas zonas inundadas. O risco de cheias mantém-se elevado;


  • O caudal do Rio Tejo duplicou e está a provocar cheias. As barragens espanholas estão a fazer descargas e o mesmo acontece em Portugal, com parte das albufeiras a atingirem o limite máximo da capacidade. Quadro que obrigou a evacuar várias localidades;


  • O nível de alerta para cheias no Rio Douro passou a vermelho. Há risco de cheia iminente. Na última tarde, a subida do nível da água inundou parte de Miragaia, no Porto. Ainda assim, sem notícia de inundações em estabelecimentos comerciais ou casas. A população está alerta há vários dias;


  • Ainda há linhas ferroviárias suspensas. Segundo a CP, o comboio internacional Celta, que faz a ligação entre Porto e Vigo, está suspenso. Na Linha da Beira Baixa, a circulação está suspensa entre o Entroncamento e Castelo Branco. Em Coimbra, ainda não há circulação nos comboios urbanos;


  • Há igualmente várias estradas cortadas. Em santarém, a Nacional 365 está submersa. Na Golegã, a Estrada dos Lázaros e a Estrada do Burnel estão cortadas;


  • O Governo prolongou a situação de calamidade até 15 de fevereiro. Foi ainda decretada a situação de contingência nas zonas com maior risco de inundações. A Proteção Civil mantém-se no nivel máximo de prontidão e o Exército mobilizou dois mil operacionais para ajudar as populações mais afetadas;


  • A Comissão Nacional de Eleições confirmou a realização da segunda volta das eleições presidenciais no próximo domingo, em todo o país. A estrutura esclarece que a existência de situação de calamidade ou de situações adversas de caráter geral não constitui fundamento suficiente para adiar o ato a nível concelhio ou distrital. A excepção aplica-se a municípios onde não estejam asseguradas condições de segurança e que poderão adiar a votação para 15 de fevereiro;


  • As eleições vão assim ser adiadas em Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos, Pombal e Golegã. A CNE explica, todavia, que ainda não está decidido se o adiamento da votação será em todas as assembleias de voto de cada concelho ou apenas nas mais atingidas pelas intempéries;


  • O presidente da Repúblca, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, sustentam que a chuva não pode impedir a democracia e a realização das eleições;


  • António José Seguro disse-se disposto a qualquer solução, desde que fosse respeitada a Constituição e a lei eleitoral. André Ventura saiu em defesa do adiamento das eleições, anunciando que iria sugerir ao adversário e a Marcelo Rebelo de Sousa que o ato se realizasse no dia 15.
Segundo mais grave
Dez distritos sob aviso laranja devido a agitação marítima

Dez distritos de Portugal continental, a costa norte da Madeira e o Porto Santo estão hoje sob aviso laranja - o segundo mais grave - por causa da agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

De acordo com o IPMA, devido à agitação marítima a costa norte da Madeira e o Porto Santo estão sob aviso laranja até às 15h00, um alerta que estará em vigor até ao meio-dia de sábado nos distritos de Viana do Castelo, Porto e Beja.

No caso dos distritos de Aveiro, Leiria e Coimbra, o aviso vigora até às 06:00 de domingo, enquanto nos distritos de Lisboa, Setúbal, Beja e Faro, o alerta irá continuar em vigor até às 09:00.

Também sob aviso laranja, mas por causa da neve, estão os distritos de Castelo Branco e Guarda, até à meia-noite de domingo.

O aviso laranja é emitido sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Portugal está a ser afetado pela passagem da depressão Leonardo, com chuva persistente e por vezes forte.

Doze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo decretou situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Alcácer do Sal submersa

O Rio Sado não para de subir. Há 8 aldeias do concelho isoladas e 179 pessoas foram retiradas de casas, algumas com ajuda de mergulhadores. A câmara diz que não há condições para se realizarem eleições no domingo.

Principal problema na Região Oeste são os aluimentos de terras

Nos concelhos de Torres Vedras e Lourinhã há dezenas de estradas cortadas e as escolas estão encerradas.

Subida do Mondego deixou Ereira isolada em Montemor-O-Velho

O exército e os bombeiros ajudaram a transportar pessoas e bens, mas na aldeia de Meãs do Campo um deslizamento de terras cortou o trânsito na Nacional 111.

Aldeia do Lousal esteve isolada durante 24 horas

Habitantes desta povoação do concelho de Grândola disseram terem-se sentido abandonados e afirmam recear as próximas horas.

Tejo duplicou e está a provocar cheias

O caudal do Rio Tejo duplicou e está a provocar cheias em várias cidades ribeirinhas. Em Abrantes houve várias localidades que tiveram de ser evacuadas. No distrito de Santarém vários moradores tiveram de ser retirados.

Zonas de risco Rio Douro. Alerta da Proteção Civil passou a vermelho

O Serviço Municipal de Proteção Civil do Porto emitiu esta noite um aviso para cheias iminentes no rio Douro.

"A lei é muito clara". Marcelo descarta adiamento das eleições

Em declarações aos jornalistas, o presidente da República disse que não considera possível adiar as eleições presidenciais a nível nacional e invocou a lei.

"A lei é muito clara, são os presidentes de câmara que têm essa decisão a seu cargo (...) a lei é o que é, estamos a dois dias das eleições, e portanto é a lei que deve ser aplicada", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

"Não vejo como seja possível votar uma lei a um dia do fim da campanha eleitoral", acrescentou.
Seguro defende que eleitores em condições de votar o façam já este domingo

No entanto, o candidato remeteu para as autoridades a avaliação da situação em cada concelho para realizar ou não eleições.

Ventura quer adiar a segunda volta das eleições presidenciais

O candidato propôs ao presidente da República que se decrete o estado de emergência. A lei eleitoral prevê possibilidade de adiamento, mas nos concelhos em situação de calamidade, não em todo o país.

O que diz a Constituição sobre um eventual adiamento das eleições?

O constitucionalista Gonçalo Fabião explicou, em entrevista à RTP, que é muito difícil adiar as eleições a nível nacional.

Explica que o adiamento só pode ser convocado caso a caso pelas autarquias e que mesmo se existisse uma situação de emergência em todo o país, o Presidente da República não poderia adiar as eleições.
