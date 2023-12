O cortejo fúnebre seguiu pelas ruas de Dublin. O vocalista da banda 'The Pogues' morreu aos 65 anos, dias depois de ter estado internado no hospital.

O cantor irlandês destacou-se no mundo da música pela mistura do rock com o folclore.



Ao longo da vida, teve problemas relacionados com a dependência do álcool e da droga, o que o levou a abandonar os palcos.



O funeral de Shane MacGowan realiza-se hoje às três e meia da tarde, na Irlanda.