Centro de Interpretação do Lince Ibérico abre na freguesia de Malcata, Sabugal

Segundo o presidente da Junta de Freguesia de Malcata, João Vítor Nunes Fernandes, o espaço ocupa uma sala do edifício do antigo posto da Guarda Fiscal e será inaugurado pelas 16:00 de sábado.

"O lince ibérico está, há largos anos, relacionado com a serra e com as gentes da Freguesia da Malcata. O felino estava em vias de extinção e foi lançado um plano de salvação do lince [com a reintrodução de Lince Ibérico em Portugal], sempre associado ao último habitat natural, que foi realmente a Serra da Malcata", disse hoje o autarca à agência Lusa.

Neste âmbito, segundo o responsável, a Junta de Freguesia avançou com a criação do Centro de Interpretação do Lince Ibérico para dar a conhecer aos visitantes "o que é o felino".

"Quando se começou a pensar na ideia do Centro Interpretativo, o número de exemplares era muito inferior ao que é atualmente, porque os Centros de Reprodução que foram criados ao longo dos anos, e com algum sucesso, estão a dar resultados e o número de exemplares já não é tão diminuto", disse.

João Vítor Nunes Fernandes observou, no entanto, que ainda não foram avistados exemplares na Serra da Malcata.

"O lince esteve completamente extinto na Serra de Malcata, daí a necessidade de [a Junta de Freguesia de Malcata] criar um espaço que nos pudesse trazer a imagem viva, aquilo que é o habitat natural dele, a alimentação e as pelagens, para que o lince não seja esquecido naquele que foi o último habitat dele", justificou.

Com o Centro de Interpretação do Lince Ibérico na aldeia de Malcata, a autarquia pretende dar a conhecer o felino e tornar o território "mais atrativo" para captação de visitantes.

João Vítor Nunes Fernandes disse à Lusa que o novo espaço interpretativo, que "tem tudo o que diz respeito ao lince", aposta nas novas tecnologias e nos meios audiovisuais, destacando a existência de um vídeo que "ajuda a conhecer a Serra da Malcata e o próprio lince".

"Quem entrar ali e não conheça o lince ibérico, passará a conhecê-lo", garantiu.

A criação do Centro de Interpretação do Lince Ibérico representou um investimento global de 59 mil euros e foi apoiado em cerca de 50% por fundos comunitários e pela Câmara Municipal do Sabugal, no distrito da Guarda.

Na fase inicial de funcionamento, por falta de recurso humanos, as visitas serão realizadas por marcação prévia na Junta de Freguesia de Malcata.

O município do Sabugal anunciou, em fevereiro, que integra o projeto Linx 2020, que visa a implementação de um sistema de conservação dos habitats de lince-ibérico e a recuperação das populações de coelho bravo.

O Sabugal integra o projeto Linx 2020, a par dos municípios de Penamacor e de Castelo de Vide, e da Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva.

O projeto "visa a implementação de um sistema de conservação dos habitats de lince-ibérico e recuperação das populações de coelho-bravo nas áreas dos Sítios de Importância Comunitária (SIC), como sejam os SIC de Malcata, de São Mamede e de Moura-Barrancos, geridos cooperativamente pelos membros da parceria e cujo funcionamento permite apoiar a recuperação das populações de coelho bravo no longo prazo", referiu a autarquia.