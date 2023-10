Cerca de 200 mil pessoas esperadas na tradicional feira de Santa Iria em Faro

"Esperamos receber, ao longo dos 10 dias, cerca de 200 mil pessoas, sensivelmente o mesmo número de visitantes estimado no ano passado", disse à Lusa Henrique Gomes, presidente da empresa municipal Ambifaro, organizadora do evento.

O evento anual, que celebra a padroeira Santa Iria de Nabância, "pretende manter viva a tradição secular que a caracteriza, integrando as barracas de artesanato local, produtos regionais, a gastronomia do Algarve, numa zona de restauração e os divertimentos", realçou.

O evento secular, que segundo os organizadores tem mais de 500 anos, é um dos grandes focos dinamizadores económicos do centro da cidade de Faro, transformando o Largo de São Francisco "num cenário pitoresco de mil cores e movimentos".

Segundo Henrique Gomes, além dos `stands` de expositores de produtos artesanais, institucionais, e área de diversões e gastronomia, "uma das grandes atrações e que caracteriza a feira, é a roda gigante, com cerca de 20 metros".

"A roda é já um ícone do cenário da cidade de Faro nesta altura do ano", notou.

O responsável adiantou que a organização "está tentar resgatar a identidade da feira", nomeadamente o seu cariz religioso associado a Santa Iria de Nabância, com um programa religioso de homenagem à santa.

Assim, o evento vai ser inaugurado no dia 20, com a celebração de uma missa na Igreja da Misericórdia, pelas 17:30, seguida de um cortejo com a imagem da Santa para o recinto da feira, onde ficará exposta no pavilhão expositivo das entidades oficiais.