Cerimónia do Conselho Cultural Mundial decorre em novembro em Coimbra

No dia 04 de novembro, haverá conferências proferidas pelos vencedores dos dois prémios e pelo presidente do Conselho Cultural Mundial, no Convento São Francisco, sendo que a cerimónia de entrega dos prémios ocorre no dia seguinte, na Sala dos Capelos, disse à agência Lusa o diretor executivo da entidade, Esteban Meszaros, que esteve em Coimbra em trabalhos preparatórios para o evento.

Esta é a primeira vez que o evento ocorre em Portugal, tendo já tido como anfitriões instituições como a Massachusetts Institute of Technology, a Universidade de Oxford ou a Universidade de Princeton.

Segundo o responsável, o evento vai estar associado à própria celebração dos 730 anos da Universidade de Coimbra, que arranca a 01 de março, estando previstas várias iniciativas culturais e científicas até à cerimónia em novembro.

A cerimónia e o programa cultural associado deverão ter um custo de "centenas de milhares de euros", afirmou o vice-reitor da Universidade de Coimbra Delfim Leão, escusando-se a avançar com um número exato.

De acordo com este responsável, ao longo do ano haverá outras intervenções associadas ao Conselho Cultural Mundial, nomeadamente "algumas conferências" com "nomes muito fortes e com ressonância mundial" ligados à própria história do Conselho Cultural Mundial, onde figuram vários prémios Nobel, disse.

Delfim Leão referiu que a cerimónia de entrega dos prémios vai começar na Biblioteca Joanina e terminar na Sala dos Capelos, e que estará revestida de "um simbolismo muito forte", num ritual à imagem dos doutoramentos `honoris causa` atribuídos pela Universidade de Coimbra.

Os vencedores do Prémio Mundial de Ciências Albert Einstein (atribuído anualmente) e do Prémio Mundial de Educação José Vasconcelos (atribuído de dois em dois anos, intercalando com o Prémio Mundial de Artes Leonardo da Vinci) deverão ser anunciados em meados de junho, referiu o diretor executivo do Conselho Cultural Mundial, Esteban Meszaros.

O processo de seleção começa com propostas das cerca de duas mil universidades de todo o mundo associadas à entidade, sendo depois encurtada a lista, cuja decisão cabe aos membros do júri do Conselho Cultural Mundial.

O Conselho Cultural Mundial é uma organização internacional sem fins lucrativos, fundada no México, em 1982, por um grupo de 124 cientistas, académicos, presidentes de universidades e executivos dos cinco continentes, com a missão de promover uma cultura de tolerância, paz e fraternidade.

Desde 1984 que a instituição realiza cerimónias anuais para atribuir o Prémio Mundial de Ciências Albert Einstein, o Prémio Mundial de Educação José Vasconcelos e o Prémio Mundial de Artes Leonardo da Vinci, que já distinguiram largas dezenas de cientistas, académicos e artistas de relevo mundial.

Os prémios de 2019 incluíram a entrega do Prémio Mundial de Artes Leonardo da Vinci ao produtor de cinema Paulo Branco (o primeiro português a ser laureado).