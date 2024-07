"Cicatrizes" volta a ser apresentada pelo grupo de Teatro de Carnide

Tal como uma cicatriz que apesar de fechada continua visível, o encenador quis que o público visse como se desenrola a ilusão criada pelo teatro.O Grupo de Teatro de Carnide ao longo destes anos também mudou.

A primeira apresentação de "Cicatrizes" foi em 1994 e todas as décadas regressa ao mesmo palco, exactamente com os mesmos atores.Com texto de Cláudio Hochman, o também encenador explica à Antena 1 que esta é uma peça sobre relações urbanas/humanas.





Passou de uma companhia amadora para semi-profissional.







No entanto, revela a produtora Rita Martins, aquele que é um grupo centenário depara-se agora com dificuldades financeiras porque não contou com qualquer apoio para repor esta peça.A peça vai estar desta quinta a domingo no Espaço Bento Martins da Junta de Freguesia de Carnide.