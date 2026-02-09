Ciclo cultural leva ritmos de Cabo Verde e Guiné-Bissau a bairros da Grande Lisboa

Num comunicado, a organização revelou que a 2.ª edição do ciclo irá levar "talentosos artistas" de diferentes pontos do globo "a bairros e comunidades da Grande Lisboa", sendo que "as populações de cinco bairros periféricos receberão músicos de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Turquia, Uruguai e Peru".

O evento tem como objetivo aprofundar, através da música, "os diálogos interculturais que iniciou em 2025, levando uma programação de 16 concertos e 16 oficinas a comunidades com maiores barreiras no acesso à oferta cultural".

O projeto "Música em Bairros", criado pela Associação Soma Cultura e financiado pela DGArtes, tem como missão democratizar o acesso à cultura ao levar tradições musicais de artistas imigrantes residentes em Portugal a comunidades da Grande Lisboa com barreiras de exclusão. A iniciativa foca-se na diversidade étnica e social, ocupando espaços onde a população já circula habitualmente para garantir que a oferta cultural seja gratuita e verdadeiramente acessível a quem vive em zonas onde a programação artística raramente chega.

O "Música em Bairros" passará pelas localidades de Algueirão-Mem Martins, Sacavém, Bucelas, Santa Clara e Marvila. A novidade desta edição são as oficinas musicais, que "refletem o compromisso do projeto de aprofundar ainda mais a relação com as populações locais", segundo a SOMA Cultura.

Nesta nova edição, o projeto expandiu-se em número de bairros e introduziu oficinas musicais que antecedem cada concerto. Estas atividades pedagógicas permitem que os moradores conheçam as músicas e as culturas dos artistas antecipadamente, criando um vínculo mais profundo entre a comunidade e o espetáculo. O objetivo central é fomentar a curiosidade local e transformar a experiência cultural num momento de proximidade e inclusão "à porta de casa".

"Cada bairro irá receber uma oficina musical gratuita por mês, dinamizada pelos mesmos artistas programados para os concertos. O público terá a oportunidade de entrar num novo universo sonoro, aprendendo novas canções, ritmos, danças e histórias", lê-se na nota.

O ciclo começou na sexta-feira, 06 de fevereiro, com duas oficinas, e o concerto de estreia no domingo, 08 de fevereiro, contou com o grupo cabo-verdiano de batucadeiras Finka Pé, tendo-se apresentado os artistas lusófonos Finka Pé (Cabo Verde) e Demba Djabaté & Sanaci Sissé (Guiné-Bissau).

Para esta edição do projeto "Música em Bairros", a Soma Cultura estabeleceu parcerias com a Eu Por Ti - Associação Juvenil Ponte, a Quinta Alegre, a Biblioteca de Marvila, a Câmara Municipal de Loures, Academia dos Saberes e Orquestra Geração, entidades que atuam na área cultural e da inclusão social.

O calendário dos concertos pode ser consultado no `site` da Soma Cultura, somacultura.pt.