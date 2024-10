Ciência da Pixar monta palco no Pavilhão do Conhecimento

Lembra-se de ter ido ao cinema ver um filme de animação e aquele candeeiro de secretária que pula, pula e pula? Este é exatamente um dos muitos efeitos que a empresa de animação norte-americana Pixar quer dar a conhecer. Se sempre teve curiosidade em entender como as personagens dos filmes de animação ganham vida, vai certamente gostar de visitar a nova exposição do Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.





A inauguração destá marcada para esta sexta-feira, com uma programação repleta de ciência, tecnologia, cor, muita animação e onde os visitantes vão poder testar “superpoderes”, saber quantos balões são precisos para levantar uma casa ou mesmo ir quase “ao infinito e mais alem”.





Estas e outras respostas, com várias atividades, podem ser encontradas numa noite inspirada no mundo fantástico, em que os visitantes são desafiados a vestirem-se como a sua personagem favorita.











A exposição imersiva e interativa “A Ciência da Pixar” é uma oportunidade de mergulhar nos bastidores dos estúdios de animação e descobrir como a ciência e a tecnologia de ponta dão vida a filmes icónicos como Toy Story, Monstros e Companhia, À Procura de Nemo ou Divertida-Mente. A mostra pode ser visitada até 14 de setembro de 2025. Com mais de 50 módulos interativos, será possível explorar, passo a passo, o processo criativo da Pixar, desde a ideia inicial até ao produto final.











Pelos corredores desta exposição vão surgir relatos exclusivos dos animadores e engenheiros que revelam como a ciência, a tecnologia, a engenharia, as artes e a matemática estão no centro de tudo o que fazem.





Produzida pelo Museu de Ciência de Boston e pela Pixar Animation Studios, “A Ciência da Pixar” está pela primeira vez em Portugal como resultado do acordo de colaboração entre a Fundação ”la Caixa” e a Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica.







Esta parceria inclui a organização conjunta de exposições, atividades e projetos de divulgação científica.





A sessão inaugural tem início às 18h30 desta sexta-feira e conta com a presença de Pedro Cunha, secretário de Estado da Administração e Inovação Educativa, Artur Santos Silva, patrono da Fundação ”la Caixa” e presidente honorário do BPI, Javier Hidalgo Gil, diretor de Exposições de Ciência e Programas Científicos da Fundação ”la Caixa”, e Rosalia Vargas, presidente da Ciência Viva.







Quanto à visita desta exposição, apenas os grupos (escolares e não escolares) devem fazer a marcação da visita.



O bilhete de adulto tem o preço de 14 euros e o de jovem nove euros, mas existem outras tipologias de bilhetes que pode consultar em pavconhecimento.pt/pt/visite-nos/bilheteira.