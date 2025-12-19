Cineasta Fernando Lopes faria 90 anos e é celebrado com relançamento de seis filmes

Fernando Lopes faria 90 anos a 28 de dezembro e a Midas Filmes quis assinalar a efeméride com "o relançamento -- em novas versões digitais -- dos seus primeiros seis filmes", numa celebração que se estenderá por 2026.

Em comunicado, a Midas Filmes explica que fica responsável pela distribuição nacional e internacional de seis longas-metragens, entre as quais "Belarmino" (1964), "Uma abelha na chuva" (1971) e "O Fio do Horizonte" (1993), além de todos os documentários e curtas-metragens do realizador.

"Os direitos destes filmes (bem como dos documentários e curtas que Fernando Lopes dirigiu) estão de novo na posse da sua família, depois de duas décadas em que estiveram praticamente sem poder ser vistos", explicou a distribuidora.

O trabalho de relançamento destes filmes acontece também na sequência do trabalho de digitalização pela Cinemateca, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.

De fora ficam outros filmes de Fernando Lopes, como "O Delfim" (2001), "Lá Fora" (2004) ou "Em Câmara Lenta" (2011), produzidos por Paulo Branco.

A celebração dos 90 anos de Fernando Lopes começa no dia 26 na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, com a exibição de "O Fio do Horizonte", "talvez o maior, menos conhecido e mais subestimado filme do realizador", a partir do romance homónimo de António Tabucchi.

No dia 28, o Cinema Ideal, em Lisboa, dedicará as sessões aos seis filmes agora redistribuídos, todos com entrada gratuita.

Antes disso, já neste sábado a RTP2 vai exibir "Belarmino" e nos seguintes os filmes "Uma Abelha na Chuva" e "Nós Por Cá Todos Bem" (1977).

Segundo a Midas Filmes, os filmes também vão ser editados em DVD, "serão disponibilizados nas diversas plataformas" e haverá a edição de uma antologia de entrevistas, textos e outros inéditos de Fernando Lopes, um dos pilares do Cinema Novo Português e que morreu em 2012 com 76 anos.