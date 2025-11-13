Cineasta iraniano Jafar Panahi lamenta lei portuguesa de proibição da burca

As personagens femininas não usam ''hijab'', refletem a realidade atual, no Irão, muitas mulheres andam nas ruas sem ele.





O filme' do cineasta iraniano Jafar Panahi, Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes, pode ser visto nas salas de cinema portuguesas.Uma das detenções do cineasta iraniano e os relatos que ouviu na prisão inspiraram a realização do filme. O dilema entre vingança e perdão acompanha a narrativa.As filmagens da longa-metragem ''Foi só um Acidente'' realizaram-se na clandestinidade.Em entrevista à Antena 1, o cineasta iraniano Jafar Panahi lamenta a lei portuguesa de proibição do uso de burca e afirma que não concorda qualquer ideia de obrigação.Depois de ter recebido a Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes, ''' é o filme proposto pela França para os Óscares.