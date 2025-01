Cineasta Luso-Canadiano José Lourenço Leva "Young Werther" aos cinemas

O filme, totalmente gravado em Toronto, estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF) em setembro e foi lançado em várias salas de cinema no Canadá a 10 de janeiro de 2025.

José Lourenço, que possui dupla nacionalidade portuguesa e canadiana, afirma que a sua educação e herança familiar foram determinantes na sua abordagem à narrativa cinematográfica. Filho de um português e de uma canadiana, os seus pais conheceram-se na Nova Escócia, no leste do Canadá. O pai, natural de Buarcos, na Figueira da Foz, emigrou para o Canadá ainda jovem.

"O meu pai veio para o Canadá com 15 anos, sem saber a língua", disse Lourenço. "Começou a trabalhar em empregos humildes e conseguiu ascender até se tornar engenheiro químico e inventor. A sua resiliência e determinação sempre foram uma grande fonte de inspiração para mim", acrescentou.

A ideia para "Young Werther" surgiu há mais de uma década, quando Lourenço voltou a pegar no romance de Goethe, anos depois de o ter estudado na universidade. Fascinado pelos temas intemporais do amor não correspondido, da amizade e do desejo, decidiu adaptar a história para o público contemporâneo.

O realizador escolheu Toronto como cenário para a sua adaptação, destacando o multiculturalismo vibrante e o caráter único da cidade. "Toronto tem sido a minha casa nos últimos 20 anos", disse Lourenço. "É uma cidade com uma diversidade, cultura e história incríveis. Queria representá-la no ecrã de uma forma que refletisse a sua beleza e complexidade", explicou.

O filme conta com um elenco de prestígio, incluindo Douglas Booth, Allison Pill e Patrick J. Adams. Lourenço elogiou a dedicação e o espírito de colaboração dos atores, destacando a profundidade e autenticidade que cada um trouxe aos seus papéis. Por sua vez, os atores elogiaram Lourenço pela sua direção cuidadosa e envolvente.

Lourenço descreveu a estreia no TIFF como um marco na carreira, sobretudo porque os pais puderam assistir ao evento. O pai surpreendeu-o semanas antes do início das filmagens ao oferecer-lhe uma rara tradução portuguesa do romance de Goethe, encontrada em Buarcos. "Foi como um bom presságio", afirmou Lourenço.

Com o lançamento de "Young Werther" nos cinemas, Lourenço está otimista quanto à capacidade do filme de se conectar com o público. O filme também terá uma estreia internacional, incluindo em Portugal, onde será lançado nos cinemas antes de estar disponível em plataformas de `streaming`.

Para José Lourenço, a jornada desde o guião até ao ecrã tem sido marcada pela persistência e paixão. Espera que o filme ressoe junto dos espetadores e continue a inspirar conversas sobre amor, desejo e conexão humana.