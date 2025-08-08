Cinemas perdem um terço de espectadores em julho face a homólogo de 2024

Em julho, os cinemas portugueses contaram 1,1 milhões de espectadores, acima do milhão registado no mês anterior, mas um terço abaixo dos 1,7 milhões de julho do ano passado.

No que diz respeito às receitas, julho somou 7,3 milhões de euros, uma quebra de 31,6% em relação a julho do ano passado, quando se fixaram em 10,7 milhões de euros.

Ainda assim, no acumulado do ano, há subidas face a 2024, quer em termos de espectadores (2,8%) quer em receitas (6,7%).

Os filmes mais vistos do mês foram todos produções norte-americanas, com "F1", de Joseph Kosinski, a encabeçar a lista, sendo também a sexta obra mais vista do ano em Portugal, com um total acumulado de 272 mil espectadores desde a estreia, no fim de junho.

O filme português mais visto do ano continua a ser "On Falling", de Laura Carreira, com 13 mil espectadores desde a estreia, em março.