Cinemas perdem um terço de espectadores em julho face a homólogo de 2024
As salas de cinema portuguesas registaram uma quebra de 35,7% no número de espectadores em julho face ao mesmo mês de 2024, com perdas superiores a 31% na receita, revelou hoje o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).
Em julho, os cinemas portugueses contaram 1,1 milhões de espectadores, acima do milhão registado no mês anterior, mas um terço abaixo dos 1,7 milhões de julho do ano passado.
No que diz respeito às receitas, julho somou 7,3 milhões de euros, uma quebra de 31,6% em relação a julho do ano passado, quando se fixaram em 10,7 milhões de euros.
Ainda assim, no acumulado do ano, há subidas face a 2024, quer em termos de espectadores (2,8%) quer em receitas (6,7%).
Os filmes mais vistos do mês foram todos produções norte-americanas, com "F1", de Joseph Kosinski, a encabeçar a lista, sendo também a sexta obra mais vista do ano em Portugal, com um total acumulado de 272 mil espectadores desde a estreia, no fim de junho.
O filme português mais visto do ano continua a ser "On Falling", de Laura Carreira, com 13 mil espectadores desde a estreia, em março.