Cinemas portugueses perdem 32% de espectadores em novembro face a 2024

Este foi também o segundo pior mês do ano, a seguir a outubro, em termos de números de afluência às salas, refere o comunicado do ICA, especificando que no somatório do ano todo até ao final de novembro, foram contabilizados 9.646.756 espectadores, menos 8,7% do que os 10.568.122 registados no mesmo período do ano passado.

No que diz respeito às receitas, em novembro, os cinemas portugueses tiveram um encaixe financeiro de 4,36 milhões de euros, menos 1,8 milhões de euros do que no mesmo mês de 2024, o que representa uma queda de 29,6%.

Na contabilização do ano inteiro, até ao fim de novembro de 2025, os cinemas encaixaram 61,9 milhões de euros, o que representa um decréscimo da receita bruta de 5,1%, face ao período homólogo.

A lista de filmes mais vistos do mês é liderada por "Wicked: Pelo Bem", de Jon M. Chu, com 78 mil espectadores, seguindo-se o filme de animação "Zootrópolis 2", de Byron Howard e Jared Bus, com 65 mil.

O filme mais visto até 30 de novembro foi "Lilo e Stitch", com mais de 666 mil espectadores, seguido de "Um Filme Minecraft", com 503 mil espectadores, e com o brasileiro "Ainda Estou Aqui", de Walter Sales, a ocupar o terceiro lugar, com 385 mil admissões.

O filme português mais visto do ano é "O Pátio da Saudade", de Leonel Vieira, com 69 mil espectadores.