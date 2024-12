Cinemateca mostra clássicos de Hollywood

De Hawks, o cineasta que “fez obras-primas em todos os géneros”, a Cinemateca apresenta “Bola de fogo”, uma “comédia brilhantíssima” de 1941, protagonizada por Barbara Stanwyck e Gary Cooper, “em que tudo é dito sem ser dito”, contornando a censura de Hollywood.



A programação inclui ainda “A loja da esquina”, de 1940, com Margaret Sullavan e James Stewart, “um prodígio de perfeição” de Ernst Lubitsch, realizador de origem alemã que ridicularizou Hitler e o fascismo com obras como “Ser ou não ser”. O filme inspirou outras produções na história do cinema, como “Você tem uma mensagem” (1998), de Nora Ephron, com Tom Hanks e Meg Ryan.



Quanto a “Crepúsculo vermelho”, um filme de 1959, com Deborak Kerr e Yul Breyner, centra-se num grupo de pessoas que tenta abandonar a Hungria, quando a revolta de 1956 é dominada por Moscovo, numa história cheia de ressonâncias políticas que mantêm atualidade. No âmbito do ciclo dedicado ao cineasta de origem ucraniana, é também projetado “The woman I love”, de 1937, um dos seus primeiros filmes nos Estados Unidos, com Paul Muni e Miriam Hopkins.