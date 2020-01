Clube Escape Livre da Guarda recria tradição do transporte de neve da Serra da Estrela para Lisboa

A tradição vai ser recriada no dia 08 de agosto, pelo Clube Escape Livre e pela Marinha do Tejo, com o evento "Dar neve a Lisboa", após sugestão do cientista Carvalho Rodrigues, natural de Casal de Cinza, no concelho da Guarda.

Segundo Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, a ideia da organização é "recriar aquilo que acontecia em 1700", em que havia transporte de neve da Serra da Estrela até ao Cais das Colunas, em Lisboa, "para dar, nomeadamente a sua majestade, o rei, e depois também para ser vendida como gelado".

"Vamos recriar o processo todo, desde retirar a neve do local (...) a 08 de agosto, transportá-la nos veículos 4x4 até à Moita, onde essa neve embarca nos barcos da Marinha do Tejo até ao Cais das Colunas, onde é desembarcada", explicou à agência Lusa.

O responsável referiu que a neve quando chegava a Lisboa era "entregue a sua majestade, o rei", e era distribuída "pelos almocreves para [os comerciantes] fazerem gelados".

A organização, que espera transportar cerca de 600 quilos de neve (gelo) para Lisboa, apresentará mais tarde os pormenores da realização da iniciativa.

O mentor da ideia, Carvalho Rodrigues, lembra que outrora a neve era "cortada" na Serra da Estrela e era "posta nas geleiras", que eram "poços" ou "buracos onde não bate o sol", e depois transportada para a capital.

A neve seguia em burros e cavalos até Vila Velha de Ródão e a partir dali era transportada de barco para Lisboa.

Carvalho Rodrigues disse que irá ser feito "algo que começou há 400 anos" com a neve da Serra da Estrela que, em sua opinião, "é outra coisa".

Segundo o cientista, a tradição começou em 1614, quando, todos os anos, diariamente, entre o primeiro dia de maio e o último de setembro, tinham se ser transportados para Lisboa "entre 450 a 600 quilos de neve" por dia, para sua majestade tomar neve", que era "derreter a neve e beber a água fresca, porque não havia máquinas de gelo".

A iniciativa que vai ser recriada em agosto faz parte do calendário de atividades do Clube Escape Livre que, este ano, vai promover um total de 14 atividades no país e também no estrangeiro.

O calendário para 2020, que foi apresentado na quinta-feira, no Cine Place do centro comercial La Vie, inclui o 11.º Raid do Bucho e Outros Sabores (13 a 15 de março), o 4.º Off Road Bridgestone/First Stop Marrocos (de 25 de abril a 03 de maio), o Classic Cars Tour (15 a 17 de maio), o Guarda Racing Dais (11 e 12 de julho), o XXII Slalom Sprint de Castelo Rodrigo (18 e 19 de julho) e o Drift de Pinhel/Campeonato de Portugal e Taça Internacional (22 e 23 de agosto), entre outras atividades.