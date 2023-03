Coliseu do Porto apresenta nova identidade sonora e visual

A partir do dia 1 de Abril quem entra no Coliseu passa a poder ouvir música original de Alexandre Soares, Pedro Abrunhosa, Manel Cruz,, Pedro Burmester; Surma Noiserv e Carlos Azevedo.









As Vozes de Pedro Lamares e Filipa Leal, e a videografia de André Tentúgal complementam a intervenção artística no Coliseu do Porto.







Mantras assim se chama o projeto que vai dotar a Sala, o Foyer, os corredores e o átrio com novos sons e imagens e que pretende que o público que vai assistir a um espetáculo tenha oportunidade de ter uma experiência multissensorial alargada.Reportagem Isabel Cunha