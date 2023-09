Comemoração dos 30 anos do Teatrão arranca com concerto e viagem até Aeminium

A `Música na Tabacaria` retorna à Oficina Municipal do Teatro (OMT) na noite de sexta-feira, com um concerto de piano jazz de Estela Albino, que irá estrear em Coimbra o seu novo projeto `Um Eu a Solo`.

As mãos de Estela Albino levam a Coimbra os arranjos originais da pianista para a música de Ornatos Violeta, António Variações, Yann Tiersen ou Ludovico Einaudi.

Também na sexta-feira, desta feita durante a tarde, o espetáculo-audiowalk `Os Cantos das Pedras`, criado no âmbito do Projeto Marcos Históricos, regressa para fazer temporada até 08 de outubro.

Esta criação do Teatrão, com dramaturgia original de Inês Silva e João Gaspar, a convite do Município de Coimbra, "volta a pedido do público".

"Este espetáculo parte do Largo de Santana, atrás da Penitenciária, e leva os espetadores num percurso pela cidade que passa pela Alta e pela Baixa, cruzando audiowalk com cenas teatrais que nos fazem rir e chorar", descreve a companhia de Teatro de Coimbra.

Ao longo de 90 minutos, "acompanha-nos neste caminho a voz de um calceteiro cujo sonho seria dar sentido a uma história incompleta, feita de remendos e da qual talvez nunca se encontre o fim".

"É uma viagem marcante, que aflora os vestígios da Aeminium de uma forma única, e que nos permite explorar a herança que este passado nos deixou e os problemas que ainda hoje persistem".

O espetáculo `Os Cantos das Pedras` estreou originalmente em maio de 2022, integrando um díptico de criação sobre a presença romana na cidade, a par com `Viajantes do Tempo`, que teve lugar no Museu Nacional Machado de Castro.

"Na altura, as apresentações decorreram ao longo de quatro dias, o que fez com que muito público não tivesse oportunidade de assistir. Nesta nova temporada, que se estende ao longo de quatro fins de semana, as sessões irão ter lugar todas as sextas-feiras às 17:00".

Já ao sábado e domingo, estão previstos dois espetáculos por dia, às 11:00 e às 17:00, com exceção dos dias 16 de setembro e 07 de outubro, em que não haverá sessões.

Os bilhetes têm um custo de sete euros para o público geral, estando disponível um bilhete de cinco euros para estudantes, menores de 18 de anos e seniores.

"O Teatrão recomenda ainda que o público use calçado confortável e traga consigo água".