Concerto de José Afonso de 1983 editado hoje

Esta edição do álbum “Ao vivo no Coliseu” realiza-se no âmbito do resgate integral da obra gravada do compositor de “Grândola, vila morena”, empreendida em 2021 pela editora Mais 5, em acordo com a família do músico, para tornar disponíveis 11 álbuns publicados entre 1968 e 1981, há anos esgotados e indisponíveis.



Concluída essa fase de resgate, que repôs títulos como “Cantigas do Maio” (1971) e “Venham Mais Cinco” (1973), a editora retoma um novo ciclo de publicações, a concluir em 2025, que incluirá os álbuns “Galinhas do Mato” e “Como se Fora seu Filho”, a edição das primeiras gravações de José Afonso em singles digitais e remasterizados, e ainda um “projeto de reinterpretação” da obra do músico, “Wanderer Songs”, que deverá mobilizar nomes como Nacho Vegas e Selma Uamusse.



A nova edição de “Ao vivo no Coliseu” apresenta pela primeira vez a versão integral do concerto de 29 de janeiro de 1983, uma das derradeiras atuações de José Afonso, que viria a morrer em fevereiro de 1987.