Congresso mundial de arquitetos arranca em março no Brasil com formato híbrido

O tema escolhido para abrir o Congresso da União Internacional dos Arquitetos (UIA2021RIO), de 22 a 25 de março, é aquele que mais aflige e preocupa o mundo atualmente: as fragilidades e desigualdades sociais.

"A partir de março, todos os meses existirá uma semana intensa de conteúdos", cuja transmissão online dará ao Congresso "o potencial para ser uma conferência com escala global, ao contrário do que acontecia" com um congresso apenas presencial, disse o presidente do Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa (CIALP), Rui Leão.

Inicialmente previsto para julho do ano passado, o "maior encontro da arquitetura e do urbanismo no mundo" esperava receber mais de 20 mil participantes para debater várias questões sob o tema "todos os mundos, um só mundo", reunindo o pensamento global sobre arquitetura e urbanismo, no qual seriam debatidas propostas para o futuro das cidades.

A pandemia de covid-19 obrigou a suspender o evento, como tantos outros, um contexto que obrigou a uma reflexão para chegar a este "conceito híbrido [online e presencial], a repetir nos congressos futuros", disse Rui Leão, arquiteto sediado em Macau.

Não se trata de uma exceção, mas sim de uma nova condição mundial, em que tem de se encontrar uma nova maneira de agir, considerou.

Para o presidente do comité executivo do UIA2021RIO, o brasileiro Sérgio Magalhães, o objetivo é que "arquitetos de todo o mundo possam interagir entre si e com todos aqueles que tenham interesse em ajudar a construir uma vida urbana saudável, mais solidária, menos desigual".

Fragilidades e desigualdades, Mudanças e Emergências, Diversidade e Mistura, Transitoriedade e Fluxos são quatro eixos que saem dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável apresentados pela ONU e "a ideia do Congresso é fazer uma demonstração" destes objetivos, abordando construção, habitação, infraestrutura, mobilidade, urbanismo, cidades inteligentes e património, entre outros, indicou Leão.

A organização reduziu o objetivo presencial de 20 mil participantes para dois mil para os mesmos espaços no Rio de Janeiro, num evento que será trilingue (português, espanhol e inglês), acrescentou.

Durante a semana de março, o conteúdo online estará aberto, depois só terão acesso os inscritos no Congresso, indicou a organização em comunicado, com destaque para o primeiro debate da semana "Arquitetura da Inclusão Social" entre a arquiteta suíça Fabienne Hoelzel e a socióloga brasileira Maria Alice Rezende de Carvalho.

Parceiro institucional da UIA, o CIALP é uma organização não-governamental, com sede em Lisboa, constituída pelas associações profissionais de arquitetos dos países e territórios de língua portuguesa, sendo observador consultivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).